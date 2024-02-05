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В сети появляются видео и фото людей, использующих Apple Vision Pro на улице
VR-очки Apple Vision Pro с момента их анонса вызвали большой интерес по всему миру. Многие, кто в итоге купил их начал делать различные тесты и обзоры, которые потом появлялись в интернете. Однако, некоторые владельцы очков начали использовать их довольно неординарным образом.

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Apple Vision Pro — это технологический шедевр. Однако практика показывает, что пользователи будут использовать их странным образом. Зачастую они выглядят весьма неординарно.

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Еще до премьеры очков Apple Vision Pro многие были знали, что они окажутся в руках тысяч людей, ведь это происходит практически с каждым устройством Apple. Bloomberg даже сообщил, что, несмотря на цену в $3499, были очереди из желающих купить новейший гаджет.

Теоретически очки виртуальной реальности можно использовать для развлечений, обучения, работы и онлайн-встреч. Владельцы очков могут загружать бесчисленное количество приложений и игр или смотреть 3D-фильмы.

Джоанна Стерн, например, тщательно проверила, на что способны Apple Vision Pro. Она решила протестировать гаджет в реальной жизни, пользуясь очками круглосуточно.

В самом начале ее видео мы узнаем, что управление очками осуществляется довольно инновационным способом. Все, что вам нужно сделать, — это посмотреть на одну из иконок, а затем "кликнуть" с помощью жеста, выполненного пальцами. Это заменяет мышь или сенсорный экран. В конечном итоге очки могут заменить (или дополнить) смартфон или компьютер. Очки могут отображать перед нами несколько экранов, в том числе скопированный с подключенного ноутбука. Виртуальная клавиатура, отображаемая перед глазами, работает не очень хорошо – для набора текста все же лучше использовать настоящую клавиатуру.

К минусам можно отнести нагрев устройства и необходимость подзаряжать аккумулятор каждые 2-3 часа. Кроме того, отображение лица (функция Apple Persona) не очень реалистично. О других впечатлениях Джоанны и использовании очков Vision Pro смотрите в видео выше.

Есть те, кто решил использовать Apple Vision Pro во время вождения. Правда, это не «обычный» автомобиль, а Tesla, оснащенная автопилотом.

Из представленного видео становится ясно, что мужчина больше сосредоточен на использовании очков, чем на управлении своим транспортным средством. Насколько это опасно и неосмотрительно? Свое мнение вы можете оставить в комментариях под новостью.

Apple Vision Pro, конечно, обладает большим потенциалом. Значительная степень конфиденциальности, безусловно, является преимуществом. Никто не видит того, что видит пользователь очков Apple. С другой стороны, мы используем жесты для управления различными функциями. Для окружающих на улице или в метро это выглядит немного странно.

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Если Apple Vision Pro станет таким же популярным, как iPhone, в мире вокруг нас все станет по-настоящему забавно. Люди в очках, закрывающих половину лица, с проводом, соединяющим очки с аккумулятором, ходят по улицам, в кафе или в парках, размахивают руками и делают забавные движения. Неужели это наше будущее?

#apple #apple vision pro #vr-очки
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