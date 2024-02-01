EleutherAI прошла путь от программистов Discord до открытой исследовательской организации в области искусственного интеллекта

В быстро развивающейся сфере искусственного интеллекта (ИИ) все большую значимость набирает коллектив, миссия которого заключается в демократизации доступа и понимания технологий ИИ. EleutherAI, некоммерческая исследовательская группа, выступает за будущее искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, свободное от одностороннего контроля со стороны технологических компаний, ориентированных на прибыль. Основанная в июле 2020 года Коннором Лихи, Сидом Блэком и Лео Гао, организация сместила акцент на согласованность и интерпретируемость ИИ, стремясь обеспечить, чтобы ИИ работал в соответствии с человеческими ценностями и целями.

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Изначально у EleutherAI была цель сделать модели искусственного интеллекта более доступными и продвигать открытую науку в области обработки естественного языка. Однако по мере того, как технологии искусственного интеллекта все больше интегрируются в нашу повседневную жизнь — от алгоритмов поиска Google до Samsung Galaxy S24 Plus — организация осознала необходимость уделять больше внимания согласованию и интерпретируемости искусственного интеллекта. На фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциального неправильного использования ИИ, включая распространение дезинформации и использование ИИ, обученного на контенте, защищенном авторским правом, EleutherAI стремится углубить наше понимание того, как модели ИИ обучаются и функционируют.

EleutherAI выступает против идеи о том, что будущее ИИ должно диктоваться исключительно крупными технологическими корпорациями. Вместо этого организация выступает за демократизацию ИИ, полагая, что более открытый и инклюзивный подход к разработке ИИ приведет к созданию более надежных и этичных технологий. На сегодняшний день компания EleutherAI внесла значительный вклад в исследования искусственного интеллекта, разработав такие известные модели, как GPT-J, BLOOM и Stable Diffusion. Эти модели были загружены более 25 миллионов раз и представлены в 35 публикациях, что подчеркивает влияние организации на исследовательское сообщество в области искусственного интеллекта.

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Помимо своих исследовательских усилий, EleutherAI также стремится продвигать образование в области искусственного интеллекта. Организация поддерживает общедоступный сервер Discord, где поощряются открытые дискуссии по вопросам искусственного интеллекта, что способствует формированию сообщества как учащихся, так и энтузиастов. Помимо своего вклада в развитие искусственного интеллекта, EleutherAI участвует в совместных исследованиях с такими учреждениями, как Массачусетский технологический институт и Кембриджский университет. Недавнее исследование, проведенное этими сотрудниками, изучило универсальность отдельных нейронов в языковых моделях GPT2, бросив вызов преобладающему представлению об универсальности нейронов и предложив новое понимание их функциональных ролей в модели.