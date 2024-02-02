Грамотность в области искусственного интеллекта: новый необходимый навык. Его освоение – это вопрос часов, а не лет.

Рассвет искусственного интеллекта (ИИ) в профессиональной сфере породил новую эру готовности компаний, работодателей к такого рода программным продуктам. В настоящее время многие находятся на разных концах спектра в плане подготовленности, принятия и внедрения новых алгоритмов. В то время как некоторые компании вкладывают значительные средства в создание рабочей силы, разбирающейся в искусственном интеллекте, другие вынуждены бороться со временем, чтобы адаптироваться к этой технологической революции. На фоне этой эволюции новый феномен, «беспокойство по поводу ИИ», преследует работников, которые чувствуют себя недостаточно подготовленными для своей адаптации к сфере ИИ. Однако отраслевые эксперты считают, что грамотность в области ИИ — это не непреодолимая гора, а важнейший навык, которым можно овладеть без необходимости получения сложных технических знаний.

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Джим Хемген, ведущий специалист компании Booz Allen, подчеркивает важность грамотности в области искусственного интеллекта на современном рабочем месте. По его мнению, крайне важно, чтобы сотрудники самостоятельно внедряли ИИ, независимо от того, создало ли их руководство культуру поддержки или нет. Он сравнивает грамотность в области ИИ с такими незаменимыми навыками, как критическое мышление и решение проблем, предполагая, что она столь же важна в современном цифровом бизнесе.

Оспаривая представление о том, что освоение ИИ требует обширных технических знаний и многих лет обучения, доктор Крис Брауэр из Голдсмитского университета Лондона и компании Symmetry придерживается оптимистичной точки зрения. Он считает, что навыки работы с инструментами ИИ можно получить за относительно короткий промежуток времени – базовые навыки можно освоить за несколько часов, а продвинутые – за дополнительные часы практики, но никак не годы.

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Доктор Брауэр также выступает за творческий и непредубежденный подход к обучению ИИ, сродни любознательности и воображению, которые проявляются в детстве. Он поощряет подход «учиться всему», а не позицию «знать все», подчеркивая, что гибкое и исследовательское мышление может ускорить процесс обучения ИИ. Это исследование подчеркивает преобразующий потенциал искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта (ГАИ) в управлении цепочками поставок и операциями, а также их глубокие последствия для будущих практик, инноваций и исследований в этой области. Растущий интерес и эксперименты с ИИ и ГАИ являются свидетельством их многогранных возможностей и потенциала совершить революцию в принятии решений, оптимизации процессов и развитии навыков на рабочем месте.