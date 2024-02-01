Cognizant запускает платформу Gen AI для революции в области разработки программного обеспечения.

Глобальный поставщик ИТ-услуг Cognizant официально представил свою платформу на базе генеративного искусственного интеллекта (gen AI) — Cognizant Flowsource. Эта платформа, впервые созданная для преобразования корпоративного программного обеспечения, объединяет все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения, позволяя межфункциональным группам генерировать высококачественный код с повышенной скоростью, контролем и прозрачностью.

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Ключевые функции платформы включают шаблоны самообслуживания для предоставления кода и настройки среды, автоматическое тестирование и документирование, а также интеграцию корпоративных баз знаний для повторного использования кода. Кроме того, частью надежной структуры платформы являются вторые пилоты, обученные ускорять процессы кодирования.

Внедрение Cognizant Flowsource направлено на сокращение времени вывода на рынок новых продуктов и услуг, повышение масштабируемости и предоставление организациям возможности поддерживать конкурентоспособность. Она предлагает четкое представление об экосистеме разработки программного обеспечения, способствуя более быстрому решению проблем, лучшему пониманию последствий и более плавной реализации стратегии. Возможности платформы легко расширить с помощью сторонних плагинов, что еще больше ускоряет рабочий процесс.

Этот проект добавляет еще одну жемчужину в портфель предложений Cognizant, присоединяясь к другим платформам, таким как Cognizant Neuro AI, Cognizant Neuro IT Operations и Cognizant Skygrade. Эти платформы помогают предприятиям управлять сложностями ИТ и переходить к облачным архитектурам.

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Стоит также отметить цифровой прорыв, вызванный разработкой Low Code, который, по прогнозам, к 2025 году будет использоваться в 70% приложений. Эта технология демократизирует разработку программного обеспечения (движение, инициированное Грейс Хоппер) и предоставляет значительные преимущества, включая экономическую эффективность, масштабируемость и улучшенные функции безопасности. Благодаря этим преобразующим технологиям будущее разработки корпоративного программного обеспечения выглядит ярче, чем когда-либо.