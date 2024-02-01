Получит ли GTA 6 революционную механику и возможности, которые создаст искусственный интеллект

Искусственный интеллект зачастую начинает играть ведущую роль во все новых и новых сферах нашей жизни. Это, видимо, учитывает Take-Two Interactive, компания, владеющая Rockstar Games, создавшей GTA 6.

реклама

Один из пользователей Reddit нашел очень интересную информацию. Take-Two Interactive подала несколько интересных патентов, касающихся искусственного интеллекта. Новые механики и технологии, реализованные издателем Rockstar, скорее всего, появятся в Grand Theft Auto 6.

Две конкретные механики кажутся особенно интересными. Один из патентов (Система и метод передвижения виртуальных персонажей) предполагает, что неигровые персонажи будут вести себя гораздо разумнее во время игры. У NPC могут быть анимации, настроения и поведенческие реакции, генерируемые в зависимости от ситуаций, с которыми они сталкиваются, либо событий, происходящих с их участием. Это должно работать за счет персонализации определенного поведения в соответствии со строго прописанным алгоритмом, и все это будет еще более реалистично и правдоподобно для игрока. Но это не все.

Второй патент (Система и метод виртуальной навигации в игровой среде) побудил сообщество фанатов GTA высказывать свои предположения по его возможному использованию. Как мы знаем, карта GTA 6 будет очень большой и обширной. Регионы отдельных городов, вероятно, будут разделены на конкретные районы.

Этим районам будут присвоены определенные метки, на основе которых искусственный интеллект сможет сгенерировать интерьер соответствующей квартиры. Например, в роскошных районах отдельные комнаты домов могут быть наполнены богатым убранством и роскошной обстановкой. В свою очередь, в заброшенных районах мы скорее всего встретим комнаты с дешевыми, старыми предметами интерьера.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конечно, к вышеизложенным теориям следует подходить крайне осторожно. Совершенно очевидно, что Take-Two действительно подала в соответствующее ведомство такие патенты, относящиеся исключительно к аспекту искусственного интеллекта. Однако неизвестно, появятся ли такие продвинутые механики в GTA 6 или это еще более далекая перспектива.