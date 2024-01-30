Есть много признаков того, что Tekken 8, премьера которого состоялась совсем недавно, окажется более успешным, чем другие известные файтинги.

Tekken 8 дебютировал в самом конце января сразу на всех платформах: ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Сразу же долгожданный файтинг начал бить рекорды популярности, о чем свидетельствуют результаты играбельности в Steam.

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Tekken 8 добился головокружительного результата — почти 50 000 одновременных игроков. Эта простая статистика доказывает, что это самая коммерчески успешная игра в серии.

Стоит также сравнить результаты Tekken 8 и такой популярной игры как Street Fighter 6. Хотя последняя игра пользовалась чуть большей популярностью в течение нескольких дней после своего дебюта, результаты ее продаж определенно уступают «восьмерке».

По данным Кристофера Дринга из GamesIndustry, только в Великобритании Tekken 8 превысил в два раза число продаж, по сравнению с Street Fighter 6. Интересно, что игра, разработанная Capcom, также дебютировала на платформе PS4, в то время как проект от Bandai Namco появился только на консолях нового поколения.

Высокие продажи Tekken 8, однако, не должны удивлять. Отзывы, опубликованные в сети, утверждают, что это лучший файтинг во всей серии. Иногда встречаются и утверждения, что в данном случае речь идет о самой успешной игре всего жанра.

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Еще больше про Tekken 8 вы можете узнать здесь.