Студия Namco, создавшая Tekken 8, опубликовала новый тизер игры. Теперь известны ее подробности

Серия Tekken уже много лет известна всем любителям файтингов. Продукция студии Namco воспламеняет воображение многих тысяч людей со всего мира. Только что был показан подробный трейлер грядущего хита. А еще в среду мы сообщали, что был показан необычный тизер грядущей Tekken 8.

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Студия Namco, создавшая Tekken 8, делает все, чтобы сделать игру лучше своего крупнейшего конкурента – Mortal Kombat. Теперь был показан еще один тизер. На этот раз целью было раскрыть более крупный фрагмент игрового процесса. Мы также узнали больше о содержании игры. Многие фанаты могут быть довольны предложением Namco. Что же на этот раз разработчики предложили в свежем Tekken?

В менее чем двухминутном трейлере показан анонс турнира King of Iron Fist, который станет важным элементом сюжетной кампании. Создатели также сообщают, что будет доступно целых 32 игровых персонажа, что является хорошей новостью для любителей различных стилей боя.

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Также мы видим короткую демонстрацию настройки внешнего вида персонажа. Это означает, что мы будем иметь дело с вполне случайными появлениями различных героев. До выхода игры осталось всего несколько дней. Создатели некоторое время назад объявили, что ее дебют на рынке состоится 26 января. Есть много признаков того, что последняя версия Tekken 8 потенциально может стать первой видеоигрой, выпущенной в 2024 году.