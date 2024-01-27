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Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
Ожидаются не только увольнения в игровой индустрии, но и закрытие игр. Мы знаем подробности.

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По данным источников IGN – новостного портала, освещающего тематику компьютерных игр, Microsoft избавляется от 1900 сотрудников, в основном тех, кто занят в недавно приобретенных Activision Blizzard и Xbox. В сообщении, разосланном сотрудникам, генеральный директор Xbox Фил Спенсер написал, что Microsoft предоставит «полную поддержку всем, кого затронет это изменение, включая полную финансовую компенсацию, гарантированную местным законодательством».

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Увольнения произошли вскоре после приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Информация о планируемых увольнениях также сразу отразилась на котировках компании на бирже — Microsoft сейчас оценивается в $3 трлн и является второй компанией в истории, преодолевшей этот барьер.

Увольнения коснутся не только сотрудников среднего (а, возможно, и низшего) звена, но и руководящий состав Blizzard. Одним из таких людей является Майк Ибарра, глава Blizzard Entertainment, который присоединился к компании в 2019 году. Еще один такой человек — сооснователь и руководитель отдела дизайна Blizzard Аллен Адхам.

Перемены коснутся не только людей – хотя это, конечно, самые большие и, наверное, самые печальные отношения. Оказывается, Blizzard вынуждена отменить некоторые свои проекты, например Odyssey, игру на выживание, которая уже некоторое время находится в разработке. Еще в декабре 2022 года Ибарра заявил, что команда, работающая над этой игрой, увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом, и есть (были) планы ее еще больше усилить. Сообщения в социальных сетях людей, пострадавших от увольнений, предполагают, что игра была полностью удалена.

Microsoft только что провела презентацию, на которой анонсировала и поделилась информацией о многих своих новых проектах — Indiana Jones and The Great Circle, Avowed, Hellblade 2 и Ara: History Untold. К сожалению, увольнения в игровой индустрии в этом и прошлом году стали чем-то вроде печальной отраслевой «нормы», даже несмотря на то, что сами компании продолжают приносить огромную прибыль.

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Подробнее о причинах такого рода сокращений в индустрии видеоигр вы можете прочитать здесь.

#microsoft #игры #xbox #activision blizzard
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