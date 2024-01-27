GTA 5 покоряет континент Зеленый континент. В Австралии и Новой Зеландии в этом году бум продаж на «пятерку».

GTA 5 — знаменитая игра, в которую играют миллионы геймеров уже много лет. Тем не менее, у нее по-прежнему большое фанатское сообщество. Интересный факт, что GTA 5 в данный момент доминирует в чартах продаж в Австралии и Новой Зеландии.

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В декабре прошлого года Rockstar решила опубликовать первый трейлер GTA 6. Казалось бы, официальный анонс «шестерки» негативно скажется на популярности ее предшественника. Игрокам порой поднадоедают старые игры, и они ждут или значительного апгрейда, либо новой версии. Однако «шестерка» была анонсирована только на 2025 год, так что премьеры придется ждать долго. Причем, на старте появится только консольная версия, потому что версия для ПК должна дебютировать еще позже.

«Пятерка» настолько популярна, а сообщество настолько развито, что трудно предсказать резкий спад активности. Подтверждением этих слов является тот факт, что игра завоевывает рынок Австралии и Новой Зеландии. По данным, опубликованным vgchartz.com, GTA 5 в обеих этих странах возглавляет список наиболее часто покупаемых игр второй недели января. Она обошла, среди прочего, Call of Duty: Modern Warfare III и EA Sports FC 24.

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Есть много признаков того, что анонсирование «шестерки» оказало весьма существенное влияние на такое положение дел. Причиной такого всплеска внимания может быть тот факт, что многие геймеры, возможно, захотят поиграть в GTA 5 до того, как она станет менее популярной. Однако, похоже, до такого момента ещё далеко, и Rockstar может рассчитывать на то, что одна из самых значимых проектов в истории студии ещё долгие месяцы будет приносить очень высокий доход.