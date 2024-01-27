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В Швеции выросли продажи туристического снаряжения и еды из-за слов министра обороны
Шведы запасаются едой, фонариками, теплой одеждой: это реакция на слова их министра обороны, что «война может затронуть и Швецию».

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После недавних предупреждений членов правительства о возможной агрессии со стороны России шведы сразу же начали подготовку к потенциальному нападению. В отличии от голландцев (подробнее можно прочесть здесь) они бросились скупать в магазинах не только еду, фонарики и теплую одежду, но и походное снаряжение.

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О начавшемся ажиотаже среди шведских граждан рассказала финская газета Ilta-Sanomat. Как отмечается, походное снаряжение уже собирают не только жители Хапаранды, города на финско-шведской границе, но и в столице страны Стокгольме. «Люди покупают, в частности, факелы, походные плиты, сухие припасы, одеяла и теплую одежду», - говорит продавец в одном из местных магазинов.

С другой стороны, многие шведы объяснили, что не ощущают усиления тревоги из-за возможности нападения на их страну. Они отметили, что не верят в возможность войны и никак к ней не готовятся.

Некоторые также говорили о позитивном отношении к растущим шансам Швеции на вступление в НАТО. Однако не обошлось и без людей, которые скептически относятся к этим событиям и не убеждены в необходимости членства в альянсе. Как они объяснили, они опасаются, «что Швеция как член НАТО будет только вовлечена в международные конфликты».

Ранее министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин обратился к гражданам страны с просьбой «набраться мужества и сил, чтобы принять тот факт, что война может затронуть и Швецию». По его словам, Швеция более 200 лет жила в мире, но теперь столкнулась с серьезным вызовом. Он также затронул вопрос гражданской обороны, добавив, что «каждый обязан планировать, практиковать и принимать меры по повышению устойчивости в тех областях, за которые он отвечает» в сфере гражданской обороны на случай войны.

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После заявлений Болина в Швеции началась паника. Многие люди бросились в магазины, чтобы купить самые необходимые предметы для выживания. Вскоре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался по этому вопросу и попытался успокоить граждан. «Реакция на предупреждения о возможном нападении со стороны России была преувеличена», сказал премьер-министр, добавив, что «риск агрессии со стороны Москвы возрос, но нет никаких признаков того, что война неизбежна».

#россия #нато #европа #швеция
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