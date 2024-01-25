Председатель военного комитета НАТО, считает, что гражданским лицам на Западе следует готовиться к «тотальной войне» с Россией. Жители Нидерландов тут же кинулись в магазины.

В голландских магазинах, предлагающих наборы первой помощи, заканчиваются запасы, сообщает ежедневная газета De Telegraaf. Нехватка связана с выступлением натовского адмирала Роба Бауэра, который призвал людей быть готовыми к войне. По словам военного, чтобы выжить в первые 36 часов, необходимо иметь дома воду, фонарик и радио на батарейках.

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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что людям полезно прямо сейчас готовиться к войне, сообщает Leidsch Dagblad. Выступая на пресс-конференции после двухдневного заседания Военного комитета НАТО в его штаб-квартире в Брюсселе, Бауэр заявил, что «время смотреть в другую сторону прошло. «Мы должны быть готовы к конфликту», – заявил он.

Как отмечает Leidsch Dagblad, на той же конференции еще три командующих высказали предположение, что НАТО готовится к возможной войне на европейской территории.

«Это простая вещь, но именно с нее все и начинается. Я не хочу нагнетать тревогу. Я не говорю, что завтра все пойдет наперекосяк, но полезно осознавать, что нет уверенности в том, что мы живем в мире», – сказал Бауэр. По его мнению, профессиональной армии недостаточно для «новой войны». Военный офицер считает, что такие вопросы, как призыв в армию или призыв резервистов, должны быть пересмотрены.

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Заявления Бауэра привели к росту спроса на наборы для экстренной помощи, предлагаемые голландскими магазинами. В наборы входят, в частности, фильтры для воды, отмечает De Telegraaf. Розничные торговцы говорят, что не успевают выполнять заказы. «Я позвонил оптовику в Китай, чтобы заказать дополнительные товары», – сказал один из них, которого цитирует газета. «Только за прошлые выходные мы продали наборов для экстренной помощи», - сказал для De Telegraaf Луук ван де Руит, владелец магазина в Утрехте. По его словам, отдельные товары, такие как радиоприемники на батарейках и солнечные батареи со встроенным фонариком, также раскупаются быстро.