В единоборствах противостояние двух бойцов стало самым ожидаемым моментом, доводящим до максимума напряжение перед неизбежным боем. Смотрите новый трейлер с живыми актерами для Tekken 8.

Tekken 8 уже несколько месяцев будоражит воображение поклонников файтингов. После умеренно успешной премьеры Mortal Kombat 1 игроки надеются, что Tekken 8 обеспечит лучший игровой процесс. Издатели только что продемонстрировали последний трейлер. Это довольно высокобюджетная постановка.

реклама

Tekken — один из самых известных файтингов за всю историю игр. История этой серии начинается в 1994 году. Тогда студия Namco решила выпустить продукцию для игровых автоматов в США, а через несколько месяцев и для консолей PlayStation по всему миру. Tekken был одним из самых серьезных конкурентов игре Mortal Kombat, выпущенной двумя годами ранее студией Midway.

Работа Namco настолько покорила сердца поклонников файтингов по всему миру, что в 1995 году вышла вторая часть Tekken. Всего на данный момент создано целых семь частей основного сериала, а также множество побочных релизов, таких как спин-оффы, художественные фильмы, сериал и комикс. Tekken глубоко укоренился в массовой культуре, поэтому игра приобрела легендарный статус. Уже несколько месяцев мы знаем, что восьмая часть официальной серии Tekken находится в стадии подготовки.

Геймеры очень восторженно отреагировали на эту новость. Tekken 8 призван стать конкурентом перезапуска Mortal Kombat 1, вышедшего в сентябре. Теперь издатели показали видеотрейлер. Интересно, что действие его происходит в реальном мире. В так называемых трейлерах с живыми актерами нет ничего нового. Подобную процедуру проделывали создатели таких игр, как: Call of Duty, Starfield или... Mortal Kombat 1. Последний анонс пользовался особой популярностью. Просмотры на YouTube тому подтверждение. Их число достигло 7,7 млн, что, безусловно, является впечатляющим результатом. Возможно, трейлер Tekken 8 имеет шансы на аналогичный результат.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Официальный релиз игры состоится 26 января.