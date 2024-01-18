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Galactic Acres первая мобильная игра от Good Gaming, интегрированная с технологией Web3
Good Gaming собирается совершить революцию в мобильном гейминге с помощью интегрированного искусственного интеллекта Galactic Acres.

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Good Gaming, Inc. объявила о выпуске своей первой мобильной игры в рамках стратегического партнерства с ViaOne Services. Galactic Acres. Благодаря захватывающему геймплею, инициативам по созданию сообщества и передовому опыту Web3, Galactic Acres призвана произвести революцию в сфере мобильных игр. Разработчик предложит множество новаторских функций и динамичных игровых возможностей, которые придутся по вкусу как традиционным игрокам в мобильные игры, так и любителям Web3.

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Galactic Acres создана для того, чтобы предоставить геймерам полный контроль над своими внутриигровыми активами и возможность обменивать скины на вторичных рынках. Кроме того, геймерам будет предоставлена уникальная возможность получить эксклюзивные скины ограниченного выпуска посредством покупок в приложении. Эти желанные скины не только улучшают внешний вид игровых персонажей, но и предлагают ценные игровые преимущества.

Запуск Galactic Acres является неотъемлемой частью стратегической инициативы Good Gaming по включению технологии блокчейна в серию взаимосвязанных мобильных игр. Эта стратегия призвана привлечь как энтузиастов блокчейна, так и заядлых мобильных геймеров, расширяя сферу деятельности компании и укрепляя ее позиции на рынке.

Хотя для приобретения внутриигровых скинов от игроков не требуется предварительных знаний о технологии Web3, стоит отметить, что эти скины фактически представлены как NFT ERC-721 в блокчейне Polygon PoS. Этот базовый механизм добавляет уровень уникальности и безопасности виртуальным активам, улучшая общий игровой процесс. Игроки, обладающие знаниями Web3, будут иметь полный контроль и владение своими внутриигровыми активами, что позволит им торговать скинами на вторичных рынках, таких как OpenSea, выходя за пределы приложения.

Дэвид Стерлинг, главный операционный директор Good Gaming Inc., заявил следующее: «Наша цель – создать динамичное мобильное игровое сообщество, состоящее из миллионов активных геймеров, и одновременно создать спрос на наши уникальные внутриигровые активы. Мы стремимся обогатить опыт мобильных игр, органично интегрируя динамичные функции Web3-компаньонов в наши традиционные игры. Мобильные игры стали доминирующей силой, их пользовательская база насчитывает более 2,5 миллиарда человек, а годовой доход составляет $98 миллиардов. Используя наш бренд с существенной предустановкой, мы можем быстро завоевать рынок. Благодаря интеграции с Web3 игроки получают возможность по-настоящему владеть и контролировать свои внутриигровые активы, что дает им возможность использовать экономику свободного рынка и открывает новые возможности для монетизации в быстрорастущей игровой сфере Web3».

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Good Gaming — это компания, специализирующаяся на интерактивных развлечениях, ведущая эволюцию игр от традиционных игр к созданию цифровых игровых площадок на огромном количестве взаимосвязанных платформ. Good Gaming считает, что ее сообщества и опыт переопределят пространство цифровых коллекционных предметов и станут ключевым фактором в переходе и восприятии права собственности на цифровые товары.

#игры #мобильные игры #web3 #galactic acres #good gaming
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