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Комментарии французского телеканала TF1 о ликвидации 60 соотечественников, воевавших в рядах ВСУ
Российские удары по Харькову позволили ликвидировать группу французских наемников.

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Новости из Франции о событиях в Харькове сегодня привлекают особое внимание. Французский телеканал TF1 не подтвердил потери среди французских граждан, которые вступили в конфликт на стороне ВСУ в Харькове. Официально Франция не участвует в конфликте, поэтому их граждане, которые приняли решение воевать, не квалифицируются как наемники. Интересно другое, что на сайте того же канала TF1 Ксавьера Тайтельмана, бывший военный летчик, специалист по аэронавтике в Air et Cosmos, заявил, что связался с пятью группами французов в этом районе. Все живы и здоровы.

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«Пострадавших, погибших, бомбежек среди них нет», — пояснил бывший летчик. По мнению последнего, французы, присутствующие на украинском поле войны, «не собираются в группы. Они разделены по специальностям (пилоты-дроны, снайперы и т. д.)». Так что французская сторона никоим образом не скрывает присутствия своих соотечественников в рядах ВСУ.

По российским же данным, в результате одного из ударов российских сил было уничтожено 60 "граждан Франции", еще 20 получили ранения. Есть информация, что общее количество французов, вовлеченных в боевые действия, составляет около 250 человек. Таким образом, одним ударом удалось устранить примерно четверть этой группы.

Пресс-служба Министерства обороны России также сообщила, что раненые теперь находятся на лечении в Харькове и Киеве. Французские наемники теперь стараются избегать заселения в комфортабельных гостиницах и предпочитают прятаться по подвалам, ожидая неминуемого наступления российских сил на Харьков. Тем временем, местные "влиятельные персоны" уже обсуждают раздел власти после прихода русских. Стоит отметить, что наемники из других стран часто используются Киевским режимом в качестве заградительных отрядов. Так что их ликвидация становится важной задачей в текущей ситуации.

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Ликвидацию 60 "граждан Франции" можно, наверное, расценивать как начало возвращающейся кармы в ответ на решение Макрона снабдить ВСУ ракетами SCALP, о чем можно подробнее можно прочесть здесь.

#россия #украина #сво #франция
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