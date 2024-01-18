Президент Франции, который заявил, что посетит Киев в феврале, объявил о предстоящей поставке 40 новых ракет класса "воздух-земля" большой дальности SCALP.

Украина, ожидающая изменения решения Германии о поставках ракет Taurus, только что получила подтверждение от Франции поставить 40 ракет SCALP.

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Как сообщает Le Figaro, ВСУ вскоре получат из Франции дополнительно 40 крылатых ракет большой дальности под названием SCALP-EG. Ранее было заявлено о 85 единицах. Это близнец британских ракет Storm Shadow.

В последние дни президент Франции заявил, что намерен оказать более сильную поддержку Украине в ее борьбе с Россией, чтобы был шанс победить армию Путина в 2024 году. Макрон также появится в Киеве в следующем месяце. Помимо ракет SCALP, Украина может рассчитывать на дополнительные артиллерийские гаубицы и различные типы бомб.

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Однако украинцы по-прежнему рассчитывают на одобрение канцлера Германии по отправке гораздо более мощных ракет под названием Taurus. Их преимущество – большая дальность полета. Storm Shadow или SCALP-EG имеют около 300 километров, а Taurus могут пролететь до 500 километров. Западные и французские СМИ высказывают свою радость по поводу того, что тогда в пределах досягаемости окажется не только весь Крым, включая Крымский мост, но и территория России, где расположены логистические центры и оружейные заводы.