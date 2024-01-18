Во время Samsung Galaxy Unpacked Event компания представила свои новейшие флагманские смартфоны, серию Galaxy S24, в которую вошли Samsung Galaxy S24, S24 Plus и мощный S24 Ultra.

Компания Samsung представила свою новейшую линейку Galaxy S24 на мероприятии Samsung Unpacked, что ознаменовало значительный шаг в стремлении технологического гиганта внедрить передовые функции искусственного интеллекта (ИИ) в свои устройства. Новая линейка призвана предоставить потребителям улучшенный пользовательский интерфейс, улучшенные возможности камеры и увеличенное время автономной работы. Презентация продемонстрировала постоянные амбиции компании по укреплению своих позиций на мировом рынке смартфонов.

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Базовая модель Galaxy S24 предлагает идеальное сочетание доступности и высококлассных функций. Оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, он обещает более плавное и быстрое взаимодействие с пользователем. Устройство может похвастаться возможностями ИИ, эффективной камерой и высокой производительностью. Galaxy S24 доступен в различных вариантах хранения: от 128 ГБ до 512 ГБ и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, обеспечивающим долгий срок службы.

Galaxy S24 Plus, с другой стороны, ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран и аккумулятор, но не обязательно нуждаются в расширенных функциях модели Ultra. Он оснащен 6,7-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 4900 мАч, что обеспечивает фантастическое качество изображения и более длительное время использования. Galaxy S24 Plus также оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающим удобство использования.

Galaxy S24 Ultra, флагманская модель линейки, обладает несколькими уникальными функциями. Похожий по аппаратному обеспечению на S23 Ultra, S24 Ultra предлагает новые функции ИИ и S Pen для повышения удобства работы пользователя. Среди его отличительных особенностей - функция Circle to Search, Generative Edit для работы с фотографиями, Live Translate, Transcript Assist и Chat Assist. Камера получила обновление телеобъектива и новую функцию AI Zoom. S24 Ultra также оснащен надежной батареей емкостью 5 000 мАч, что позволяет ему выдерживать все требования современного пользователя.

Все модели линейки Galaxy S24 оснащены более быстрой зарядкой и чипсетами Snapdragon 8 Gen 3, что демонстрирует стремление Samsung предоставлять потребителям новейшие и наиболее эффективные технологии. Запуск линейки Galaxy S24 подчеркивает стремление Samsung вернуть себе позицию крупнейшего в мире продавца телефонов Apple, что является свидетельством неустанного стремления компании к инновациям.

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Подробнее о потере лидерства компанией Samsung вы можете прочитать здесь.