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Apple свергла Samsung с позиции ведущего мирового производителя смартфонов
Все ведущие производители смартфонов бьются за рынки сбыта и увеличение объема продаж. Кто сейчас на первом месте?

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В минувшем году Apple стала ведущим производителем смартфонов в мире, вытеснив Samsung впервые с 2010 года. Согласно последним данным, Apple занимала 20,1% рынка по сравнению с 19,4% у Samsung, продав 234,6 млн единиц — больше, чем в предыдущем году (226,3 млн единиц). Несмотря на падение рынка смартфонов на 3,2%, признаки восстановления были очевидны во второй половине 2023 года, при этом Apple лидировала в восстановлении.

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Даже несмотря на усиление контроля со стороны регулирующих органов, жесткую конкуренцию со стороны Huawei в Китае (крупнейшем рынке Apple) и диверсификацию рынка Android, Apple удалось добиться положительного ежегодного роста. Успех компании можно объяснить ее растущей популярностью на развивающихся рынках и агрессивными предложениями по обмену. Устойчивость Apple также объясняется растущей тенденцией к производству устройств премиум-класса, которые на данный момент составляют более 20% рынка.

Смена лидерства на рынке подчеркивает растущую конкуренцию в индустрии смартфонов. В то время как производители Android, такие как Huawei, OnePlus, Honor и Google, представляют конкурентоспособные устройства, другие, такие как Transsion и Xiaomi, стимулируют рост в бюджетном сегменте. В частности, во второй половине 2023 года наблюдался значительный рост в секторе Android, особенно со стороны Transsion и Xiaomi. Эти изменения на рынке Android считаются частично ответственными за упадок Samsung и подъем Apple.

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Несмотря на общее снижение мировых поставок смартфонов, отрасль движется к восстановлению. Только в четвертом квартале 2023 года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,5%, при этом лидировали Apple, Samsung, Xiaomi, Transsion и vivo. Прогнозы на 2024 год оптимистичны, особенно с учетом ожидаемого выпуска серии Samsung Galaxy S24. Поскольку конкуренция усиливается, а рынок продолжает диверсифицироваться, индустрию смартфонов ждут интересные времена.

#смартфоны #samsung #apple
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