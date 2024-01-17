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Final Fantasy Vii Rebirth: представлен трейлер новой части культовой серии
Познакомьтесь с трейлером Final Fantasy VII, являющейся продолжением известной серии игр Final Fantasy.

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Серия игр Final Fantasy на протяжении многих лет была одной из самых важных игр в истории индустрии. Она зародилась в конце 1980-х годов и популярна по сей день. Продюсеры только что опубликовали трейлер предстоящей части.

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Серия игр, фильмов и манги Final Fantasy создана японской студией Square Enix. Основное внимание уделяется сочетанию фэнтези и научной фантастики. Первая Final Fantasy была выпущена в 1987 году студией Square. Проект оказался очень успешным в финансовом отношении. Игра неожиданно спасла компанию-производителя игры от банкротства и помогла ей удержаться на рынке.

В последующие годы были опубликованы и другие части. Со временем продукция приобрела легендарный статус, ее копии продавались огромными тиражами. На данный момент серия Final Fantasy является одной из самых эпохальных игр в истории игровой индустрии в целом. В сентябре прошлого года была объявлена дата выхода Final Fantasy VII Rebirth.

Теперь Square Enix решила похвастаться трейлером игры, анонсированной на конец февраля. Надо признать, что обновленная Final Fantasy выглядит неплохо.

Напомним, последняя Final Fantasy VII Rebirth станет эксклюзивным продуктом для PlayStation 5. Это означает, что игра не будет доступна на других платформах, по крайней мере, в ближайшем будущем. Однако не исключено, что позже появится версия для ПК, как это было с Uncharted.

Мы знаем, что игра основана на графическом движке Unreal Engine 4 от Epic Games. Это не новейшая технология, поэтому визуальные эффекты не будут впечатляющими по сравнению с новыми продуктами на рынке видеоигр, которые производятся с использованием более современных инструментов. В одноминутном ролике мы видим множество сцен боя, внешний вид персонажей и мир, который нас будет окружать. Это дает нам основание говорить о том, что игра будет действительно привлекательной. В любом случае, посмотрите сами, как выглядит опубликованный трейлер.


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Официальной премьеры долго ждать не придется. Она состоится 29 февраля, то есть чуть больше, чем через месяц.

#игры #playstation 5 #final fantasy #final fantasy vii
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