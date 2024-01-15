Статбюро Германии подвело итог экономического развития своей страны за минувший год. Нужно было сильно постараться, чтобы «добиться» таких неутешительных результатов.

Согласно оценкам, ВВП Германии в 2023 году составит минус 0,3% в годовом исчислении. «Общее экономическое развитие Германии в 2023 году рухнуло, а экономическая среда продолжает характеризоваться многочисленными кризисами», — заявила Рут Бранд, президент немецкого статистического бюро Destatis, на пресс-конференции в Берлине.

реклама

По ее мнению, на замедление темпов роста ВВП повлияла, в частности, сохраняющаяся высокая инфляция. Несмотря на недавнее падение цен, они оставались высокими на всех этапах экономического процесса и сдерживали экономический рост. В декабре инфляция в Германии составила 3,7% в годовом исчислении. Сказались также неблагоприятные условия финансирования, вызванные ростом процентных ставок и ослаблением внутреннего и внешнего спроса. В результате немецкая экономика так и не смогла оправиться от резкого экономического спада. Для сравнения, в 2019 году экономика Германии выросла на 1,1 %. После сокращения на 3,9 % в 2020 году ВВП вырос на 3,2 % в 2021 году и на 1,8 % в 2022 году.

По данным Destatis, темпы роста ВВП в разных секторах экономики в 2023 году сильно различались. В целом, благосостояние в промышленности (за исключением строительства) значительно ухудшилось - на 2,0 %. В основном это было связано со значительным снижением объемов производства в секторе энергоснабжения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обрабатывающая промышленность, на которую приходится почти 85% промышленного сектора (за исключением строительства), также показала отрицательные результаты в 2023 году (снижение на 0,4%). Положительный вклад в этот сектор внесли в основном автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования. А в 2023 году производство и рост снизились в энергоемких отраслях, таких как химическая и металлургическая.