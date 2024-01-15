Исследование показало, что австралийские ученые нашли потенциальное лекарство от диабета, которое касается 422 миллионов человек во всем мире.

Ученые из Австралии обнаружили новое применение уже одобренных препаратов, нацеленных на фермент EZH2 в тканях человека. Это может стать прорывом в лечении диабета.

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По данным исследования, опубликованного в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, мы стали на шаг ближе к тому, чтобы уменьшить потребность в круглосуточных инъекциях инсулина.

Ученые обнаружили, как клетки, вырабатывающие инсулин, могут восстанавливаться в поджелудочной железе. Прорыв был совершен путем стимулирования развития протоковых прогениторных клеток поджелудочной железы, чтобы имитировать функции β-клеток, которые обычно неэффективны или отсутствуют у людей с диабетом 1 типа.

Это стало возможным благодаря использованию уже одобренных FDA лекарств, которые нацелены на фермент EZH2 в тканях человека – он обычно контролирует развитие клеток, обеспечивая важный биологический контроль роста. Речь идет о двух мелкомолекулярных ингибиторах GSK126 и Tazemetostat, которые устраняют некоторые тормоза, накладываемые EZH2, позволяя прогениторным протоковым клеткам развивать β-клеточные функции.

Предыдущие исследования уже предполагали, что клетки, составляющие слизистую оболочку желудочных протоков, которые также помогают контролировать кислотность желудка, могут превращаться в нечто подобное β-клеткам в подходящей среде, но только сейчас ученые выяснили, как это происходит.

Самое главное, по словам ученых, новые клетки могут определять уровень глюкозы и соответствующим образом регулировать выработку инсулина – точно так же, как β-клетки. При диабете 1-го типа, который является предметом исследования, исходные β-клетки ошибочно уничтожаются иммунной системой организма, поэтому уровень глюкозы и инсулина в крови приходится контролировать с помощью регулярных инъекций.

Проведенные тесты показали такую же реакцию в образцах тканей, взятых у двух людей с диабетом первого типа в возрасте 7 лет и 61 года и одного человека в возрасте 56 лет без диабета. Еще одним положительным признаком является то, что для возобновления нормальной выработки инсулина потребовалось всего 48 часов стимуляции.

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А поскольку, по данным исследователей, в мире насчитывается около 422 миллионов человек с диабетом, которые до сих пор вынуждены проверять и контролировать уровень сахара в крови вручную, любое открытие в этой области имеет большое значение. Даже если новый метод пока находится в зачаточном состоянии и клинические испытания еще впереди.