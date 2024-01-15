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Прорыв в борьбе с диабетом: лекарства восстанавливают выработку инсулина за 48 часов
Исследование показало, что австралийские ученые нашли потенциальное лекарство от диабета, которое касается 422 миллионов человек во всем мире.

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Ученые из Австралии обнаружили новое применение уже одобренных препаратов, нацеленных на фермент EZH2 в тканях человека. Это может стать прорывом в лечении диабета.

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По данным исследования, опубликованного в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, мы стали на шаг ближе к тому, чтобы уменьшить потребность в круглосуточных инъекциях инсулина.

Ученые обнаружили, как клетки, вырабатывающие инсулин, могут восстанавливаться в поджелудочной железе. Прорыв был совершен путем стимулирования развития протоковых прогениторных клеток поджелудочной железы, чтобы имитировать функции β-клеток, которые обычно неэффективны или отсутствуют у людей с диабетом 1 типа.

Это стало возможным благодаря использованию уже одобренных FDA лекарств, которые нацелены на фермент EZH2 в тканях человека – он обычно контролирует развитие клеток, обеспечивая важный биологический контроль роста. Речь идет о двух мелкомолекулярных ингибиторах GSK126 и Tazemetostat, которые устраняют некоторые тормоза, накладываемые EZH2, позволяя прогениторным протоковым клеткам развивать β-клеточные функции.

Предыдущие исследования уже предполагали, что клетки, составляющие слизистую оболочку желудочных протоков, которые также помогают контролировать кислотность желудка, могут превращаться в нечто подобное β-клеткам в подходящей среде, но только сейчас ученые выяснили, как это происходит.

Самое главное, по словам ученых, новые клетки могут определять уровень глюкозы и соответствующим образом регулировать выработку инсулина – точно так же, как β-клетки. При диабете 1-го типа, который является предметом исследования, исходные β-клетки ошибочно уничтожаются иммунной системой организма, поэтому уровень глюкозы и инсулина в крови приходится контролировать с помощью регулярных инъекций.

Проведенные тесты показали такую же реакцию в образцах тканей, взятых у двух людей с диабетом первого типа в возрасте 7 лет и 61 года и одного человека в возрасте 56 лет без диабета. Еще одним положительным признаком является то, что для возобновления нормальной выработки инсулина потребовалось всего 48 часов стимуляции.

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А поскольку, по данным исследователей, в мире насчитывается около 422 миллионов человек с диабетом, которые до сих пор вынуждены проверять и контролировать уровень сахара в крови вручную, любое открытие в этой области имеет большое значение. Даже если новый метод пока находится в зачаточном состоянии и клинические испытания еще впереди.

#медицина #диабет #здравоохранение
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