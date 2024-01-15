Сегодня третий понедельник нового года. Есть мнение, что этот день является самым депрессивным в году. Является ли он таковым на самом деле и чего стоит опасаться?

Уже более десяти лет каждый третий понедельник января считается самым грустным и депрессивным днем в году. Очевидно, большинство из нас будут жаловаться на то, что сегодня они чувствуют себя хуже. Почему и действительно ли это так? А может быть, это всего лишь маркетинговый трюк, и кто-то заставил нас почувствовать коллективное плохое настроение? Объясняем тайну феномена «голубого понедельника» (Blue Monday) и плохого январского настроения. Узнайте четыре причины, почему вы имеете право чувствовать себя хуже в этот день. Возможно, когда вы во всем разберетесь, окажется, что понедельник не так уныл, как про него говорят.

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Голубой или, как его еще называют, грустный понедельник считается самым депрессивным днем в году. Этот термин был введен относительно недавно – в 2004 году – британским психологом Клиффом Арналлом, который обозначил этот день с помощью специальной математической формулы. Предполагалось учитывать психологические, экономические и погодные факторы и даже время, оставшееся до следующего праздника. Он подсчитал, что январские понедельники могут быть очень депрессивными. Стоит знать, что до 2011 года Blue Monday приходился на четвертый понедельник января. Однако в настоящее время третий понедельник января считается грустным понедельником. Причиной плохого самочувствия стала низкая освещенность в это время года, первые разочарования в новом году и усиление профессиональных обязанностей в этот период.

Однако за всем этим стояла еще одна цель – маркетинг. Клифф Арналл придумал Blue Monday по заказу одного из туристических агентств. Акция была направлена на увеличение продаж туров, которые должны были стать средством от плохого настроения.

Большинство психологов считают Blue Monday псевдотеорией и ставят под сомнение ее достоверность, однако этот термин стал общепринятым в культуре и массовом сознании. Об этом сообщают в социальных сетях влиятельные лица, персональные коучи и некоторые врачи. Как видите, январская хандра настолько распространена, что многие люди чувствуют себя лучше, просто зная, что мы в этом не одиноки.

Сезонное аффективное расстройство представляет собой специфическое плохое настроение, которое может быть связано со сменой времен года. Сезонные спады настроения чаще всего наблюдаются осенью и зимой. Тогда эта проблема может затронуть от 5 до даже 10 процентов население. Симптомы сезонного снижения настроения проявляются циклично, с приходом определенного сезона. Проблема в подавляющем большинстве случаев касается женщин, которые составляют до 80% все пациентов. Важной особенностью сезонных аффективных расстройств является повторяемость.

Давайте рассмотрим четыре самые распространенные причины, по которым этот понедельник для некоторых может оказаться особенно трудным. Возможно, когда вы в них разберетесь, окажется, что понедельник не так уныл, как его малюют, или вы лучше поймете, откуда происходит снижение формы.

1. Слишком темно и слишком холодно – климат у нас такой

Одной из причин этого явления может быть значительно более низкая – даже в сто раз меньшая, чем летом, – интенсивность освещения. Январь — месяц, когда многие регионы Северного полушария борются с суровым зимним климатом. Короткий день, недостаток солнца и низкие температуры могут существенно повлиять на наше самочувствие. Исследования показывают, что недостаток воздействия естественного солнечного света может привести к снижению уровня серотонина — нейромедиатора, влияющего на хорошее настроение.

2. Возвращение к работе, либо удручающее возвращение к рутине после праздников

После длительных новогодних и рождественских праздников, семейных посиделок и турпоездок, середина января часто означает возвращение к повседневным обязанностям и рутине. Внезапное изменение ритма жизни может вызвать у вас депрессию и усталость. Вы можете испытать потерю мотивации и симптомы выгорания на работе.

3. Когда загаданные новогодние планы вместо того, чтобы окрылить, добавляют депрессии

Многие из нас в начале года ставят перед собой амбициозные цели и новогодние планы. В новом году я: похудею, брошу курить, выучу китайский, начну бегать, сменю работу – обещаем мы себе. Однако, когда после двух недель попыток наступает «грустный понедельник», мы часто начинаем чувствовать давление и разочарование, сталкиваясь с первыми трудностями в достижении целей. Это может привести к чувству неудачи и снижению самооценки.

4. Январские расходы и финансовые ожидания

Январь также является месяцем, когда многим из нас приходится сталкиваться с финансовыми проблемами после периода интенсивных расходов, связанных с праздниками. Глядя на счета, рассрочку по кредиту, инфляцию и задаваясь вопросом, как справиться со всеми расходами, легко впасть в состояние тревоги и печали. Начало года — время планирования всего семейного бюджета на предстоящий год. Планирование отпуска, инвестиций или ремонта — может принести много удовлетворения, но также вызвать головную боль.

Помните, что плохие дни случаются со всеми нами и являются совершенно нормальным явлением. Однако такие эпизоды следует отличать от хронических и гораздо более серьезных сезонных снижений настроения, которые могут сопровождаться более тревожными симптомами. При подозрении на сезонное аффективное расстройство следует в первую очередь обратиться за помощью к специалисту.

При упадке настроения осенью и зимой очень хорошие результаты приносит фототерапия, т. е. лечение светом. Также стоит позаботиться о своем образе жизни. Важны здоровая диета, богатая витаминами и минералами, улучшающая настроение, и соответствующая доза физической активности. В холодные месяцы не забывайте о занятиях спортом на свежем воздухе. Из-за ограниченного доступа солнечного света стоит совершать утренние и дневные прогулки, особенно чтобы поймать моменты, когда на улице еще светло.

Также не следует забывать о витаминах. Стоит заранее проконсультироваться с врачом или фармацевтом, который посоветует вам, какие вещества вам следует включать в ежедневный рацион. Возможно, будет хорошей идеей принимать добавки, например, мелатонин и витамин D.

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ВАЖНО! Если, читая эту статью, вы хотя бы на мгновение почувствовали, что, возможно, вы тоже ощущаете последствия «грустного понедельника», хотя раньше чувствовали себя совершенно нормально – не позволяйте себе впасть в уныние. Наша жизнь – как подчеркивают психологи – не является и даже не должна быть идеальной, беззаботной и лишенной печали. Искусственная, натянутая улыбка не является залогом счастья и душевного здоровья. Так что живите нормально и не поддавайтесь влиянию чувств других.