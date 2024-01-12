Китайский стартап представил новую батарею, которая, по его утверждению, может вырабатывать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки или технического обслуживания.

8 января Betavolt Technology, стартап из Пекина, объявил об успешной разработке первой в мире микроатомной энергетической батареи. На пресс-конференции генеральный директор компании Чжан Вэй рассказал, что им удалось создать новый инновационный источник энергии, который сочетает в себе распад изотопа никеля-63 и первый в Китае алмазный полупроводниковый модуль. Такая интеграция позволяет значительно миниатюризировать батарею при сохранении низкой стоимости производства.

реклама

При размерах всего 15x15x5 мм, что меньше монеты, батарея BB100 безопасно и стабильно вырабатывает 100 микроватт энергии в течение 50 лет без подзарядки. Ядерная батарейка вырабатывает энергию каждую секунду и минуту, производя 8,64 джоуля энергии в день и 3 153 джоуля энергии в год. Модульная конструкция позволяет подключать несколько батарей для повышения производительности. Стабильная энергия с нулевым уровнем выбросов может стать источником энергии для искусственного интеллекта и автономных технологий.

В 2025 году компания планирует выпустить батарею мощностью 1 Вт. Если атомные батареи получат одобрение регулирующих органов, они смогут бесконечно долго питать такие устройства, как телефоны, без необходимости подзарядки. Они также могут обеспечить непрерывным питанием беспилотники, время полета которых в настоящее время ограничено в большинстве случаев 15 минутами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новинка обеспечивает стабильную выработку энергии, на которую не влияют агрессивные условия окружающей среды и изменяющиеся нагрузки. Батарейки могут работать в диапазоне температур от -60 до +120°C без каких-либо изменений в производительности и не подвержены саморазряду. Betavolt утверждает, что атомные батареи абсолютно безопасны, не излучают внешнего излучения. Это делает их пригодными для использования в медицинских устройствах, имплантируемых в человеческое тело, таких как кардиостимуляторы, искусственные сердца и кохлеарные имплантаты.