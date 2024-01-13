Студенты из Новосибирска придумали инновационный продукт, который не имеет мировых аналогов.

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, факультета радиотехники и электроники, Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий, придумали новаторское устройство для самозащиты. Это компактный перцовый спрей, который встроен прямо в чехол смартфона.

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Новый гаджет уже прошел тестирование, которое показало, что одного баллончика достаточно для 50 раз использования, при этом дальность распыления составляет один метр. Этот новаторский продукт был разработан в ходе курса "Основы проектной деятельности" и, по мнению авторов оригинальной идеи, в скором времени он обретет популярность на рынке благодаря своей компактности и неожиданности для потенциального нападавшего. Фактически, этот перцовый спрей, встроенный в чехол для смартфона, можно считать уникальным изобретением не имеющих аналогов в мире.

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В перспективе создатели хотели бы доработать свое изобретение, усовершенствовав защитный механизм пульверизатора и его эргономику. Чехол с перцовым спреем без труда поместится даже в небольшую сумку, что делает его удобным в использовании.