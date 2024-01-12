Cyberpunk 2077 получает огромный прирост FPS, не требующий видеокарты.

Если вы хотите стать свидетелем чуда техники, тогда вам следует знать, что Cyberpunk 2077 может показывать впечатляющие 63 кадра в секунду на ПК без использования отдельной видеокарты. Это звучит как волшебство, но это правда.

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Как сообщает PCGamesN, компания AMD представила новую линейку APU Ryzen 8000-й серии, в которую интегрирована графика RDNA 3. Компания утверждает, что на их новых продуктах можно играть в Cyberpunk 2077 от CDPR, достигая впечатляющих 63 кадров в секунду без необходимости использования отдельной видеокарты.

Новые процессоры сочетают в себе ядра на базе архитектуры Zen 4, интегрированный графический чип поколения RDNA 3 и ускоритель искусственного интеллекта NPU на базе архитектуры XDNA. Фактически мы имеем дело с мобильными системами Ryzen 8040, адаптированными для настольных компьютеров (под материнские платы AM5).

AMD заверяет, что речь идет о самых производительных процессорах со встроенной графикой и что такое оборудование легко справится с более новыми играми.

AMD подтвердила достижение 63 кадров в секунду в Cyberpunk 2077 при 1080p. Они также достигли 68 кадров в секунду в Assassin's Creed Valhalla и очень впечатляющих 89 кадров в секунду в Hitman 3.

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Напоследок остается вспомнить, что премьера процессоров AMD Ryzen 8000G запланирована на 31 января 2024 года. Топовая модель Ryzen 7 8700G была оценена в $329, но планируются и более слабые модели: Ryzen 5 8600G ($229) и Ryzen 5 8500G ($179).