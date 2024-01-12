Электровелосипед, дебютировавший на выставке CES 2024, может устроить вам обзорную экскурсию по городу или проложить сложный тренировочный маршрут.

На технологической выставке CES 2024 в Лас-Вегасе была представлена новинка, которая должна переосмыслить сферу электровелосипедов. Компания Urtopia, ведущий производитель электрических велосипедов, представила свою флагманскую модель Fusion e-bike. Это современное транспортное средство является первым в своем роде, в которое интегрирован ChatGPT. Кстати, хочется отметить, что в велосипед ChatGPT уже установили, а вот в автомобиль, только лишь собираются, о чем подробнее можно прочесть здесь. Велосипед Fusion называют первым в мире велосипедом с двумя батареями и двумя моторами, оснащенным современными удобствами, которые повышают удобство вождения.

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Fusion от Urtopia – это не просто способ добраться из точки А в точку Б, это революция во всем процессе езды. Интеграция искусственного интеллекта обеспечивает прокладку маршрута и получение информации в режиме реального времени, а также предлагает уникальную функцию "развлекательных бесед". Это означает, что велосипедисты во время езды могут общаться с искусственным интеллектом по имени Джарвис, делая поездки более приятными и менее одинокими. Электровелосипед Fusion также оснащен встроенным динамиком для воспроизведения музыки, что добавляет еще один уровень к его развлекательным функциям.





Помимо перечисленных возможностей, Fusion оснащен множеством высокотехнологичных функций. Среди них выделяется система, позволяющая включать велосипед с помощью смарт-кольца. Это не только добавляет футуристический штрих, но и повышает удобство пользователя. Безопасность также является одним из главных приоритетов компании Urtopia. Благодаря 4G-связи и GPS-трекингу владельцы могут отслеживать местоположение велосипеда, что обеспечивает спокойствие в случае кражи или потери.

Электровелосипед может похвастаться надежной конструкцией и впечатляющей производительностью. Он оснащен рамой из углеродного волокна и двумя аккумуляторами емкостью 540 Втч, обеспечивающими запас хода в 120 км, который можно увеличить до 200 км с помощью дополнительной батареи. Стандартная модель оснащена переключателем Shimano CUES, а модель премиум-класса – бесступенчатым переключателем Enviolo для плавного переключения передач. Благодаря двигателю со средним приводом 95 Нм и пневматической амортизационной вилке с ходом 100 мм, Fusion с легкостью справится с различными дорожными условиями.

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Цена электровелосипеда Fusion от Urtopia составляет €3999 за стандартную модель и €4999 евро за модель премиум-класса с ассистирующим переключением передач. Велосипед, который, как ожидается, будет продаваться с июня 2024 года, не только устанавливает новый стандарт для электровелосипедов, но и поднимает вопросы о потенциале интеграции искусственного интеллекта в других отраслях.