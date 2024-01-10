В бортовые компьютеры автомобилей Volkswagen вскоре установят ChatGPT.

Автомобильный концерн Volkswagen сообщил, что владельцы определенных моделей смогут использовать ChatGPT.

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Немецкая компания сообщила, что вскоре позволит устанавливать ChatGPT в бортовые компьютеры автомобилей Tiguan, Passat и Golf, а также во всю серию электромобилей ID.

Новый функционал сначала появится в Европе. Управление ChatGPT будет осуществляться с помощью фирменного голосового помощника IDA или кнопок на руле.

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Volkswagen также заявляет, что пользователям не придется создавать новые учетные записи ChatGPT. Кроме того, чат-бот не будет собирать данные о вождении, а вся история вопросов и ответов будет удалена для обеспечения надлежащей конфиденциальности.