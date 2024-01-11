Распространение нового штамма COVID-19 продолжается, причем, замечены новые симптомы.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по всему миру распространяется последний вариант коронавируса, субвариант Омикрона с обозначением JN.1. О масштабах распространения нового штамма можно прочитать здесь. Регистрируются случаи смерти, вызванные только инфекцией, без сопутствующих заболеваний.

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Хотя вариант JN.1 похож на Kraken, есть несколько изменений, которые выделяют его. Большинство из них касается белка-шипа, который расположен на поверхности вируса и благодаря которому он может проникать в клетки-хозяева.

Важно отметить, что при заражении последним вариантом вируса у пациентов редко повышается температура, не наблюдается потери обоняния и вкуса. Более распространенные симптомы включают головную боль, насморк и кашель.

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Необычным симптомом, подтвержденным Британским агентством безопасности здравоохранения совместно с Британским управлением национальной статистики, является чрезмерная тревога и страх. Этот симптом возникает у больных вместе с бессонницей и усиливается в ночное время.