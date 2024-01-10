Запланированные увольнения затронут все команды, регионы и области бизнеса Unity

Компания, владеющая вторым по величине движком для разработки видеоигр, сталкивается с новыми проблемами. Зарубежные СМИ сообщают, что вскоре бренд попрощается со значительным количеством сотрудников.

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Прошлый год был, наверное, самым кризисным за всю историю Unity. В сентябре компания внесла весьма спорные изменения и объявила о новых правилах использования программного обеспечения движка. Создателям, использующим движок Unity и получающим доход от своих игр, придется платить гораздо большие комиссионные владельцам программного продукта.

Так родился один из крупнейших игровых скандалов последних месяцев. Разработчики даже очень известных игр выразили публичный протест и заявили, что будут портировать свою продукцию на другие, конкурентоспособные движки. Через несколько дней Unity извинилась перед всеми и объявила новые условия использования — очень близкие к тем, которые действовали до объявления упомянутых мер.

Чуть позже стало известно, что руководство Unity приняло решение уволить более 1000 сотрудников. «В настоящее время мы делаем слишком много, мы не достигаем синергии, которая существует во всем нашем портфеле, и мы не полностью используем наш потенциал», — услышали мы от генерального директора Джеймса Уайтхерста.

Теперь же, согласно сообщению Reuters, Unity готовится уволить аж 1800 сотрудников. Ожидается, что сокращение произойдет к марту этого года. В меморандуме компании якобы содержались формулировки, определяющие предстоящие изменения как «перезагрузку компании».

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Ожидается, что увольнения затронут все команды, регионы и направления бизнеса. Сама компания хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе, чтобы продемонстрировать прибыльность в долгосрочной перспективе и продолжать быть успешной.