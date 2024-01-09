На выставке CES 2024 компания Samsung представила обновление своего персонального робота-ассистента Ballie.

Личный робот-помощник Ballie от компании Samsung получил обновление, которое предлагает новый дизайн, оснащенный проектором и продвинутым искусственным интеллектом.

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На этот раз Samsung не показала самого робота на сцене, но предоставила тизер, чтобы продемонстрировать концепцию. В видео мы видим, как Ballie предупреждает свою владелицу о том, что собака собирается сделать что-то плохое, а затем наполняет ее миску кормом. Кроме того, Ballie использует свой проектор, чтобы отвлечь питомца, выполняя команды и взаимодействуя с хозяйкой через приложение, похожее на мессенджер.





Ballie также умеет работать с устройствами умного дома Samsung, такими как освещение и другие интеллектуальные устройства, а также принимать телефонные звонки. Новая и улучшенная версия этого компаньона с искусственным интеллектом может следовать за вами по дому, приходить, когда вы его вызываете, и приветствовать вас на входной двери.

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Самая необычная особенность Ballie – его проектор, который умеет «автоматически определять позу и угол лица людей, чтобы настроить оптимальный угол проекции для вас». Проектор также калибруется для разных поверхностей перед началом трансляции.