Одобрение спотовых биткоин-ETF должно привлечь на рынок $24-50 млрд, что может привести к значительному росту цены «монеты». Это сделает инвестирование в самый популярный виртуальный актив более доступным для широкого круга американцев. Ожидание знаменательного решения способствовало посленовогоднему всплеску рыночной стоимости биткоина.

реклама





В декабре биткойн оставался на высоких уровнях, а январь начался с цен, превышающих $45 000, что является лучшим результатом с апреля 2022 года. Подорожали и другие криптовалюты — Ethereum за неделю подорожал с $2200 почти до $2400.

Стоит напомнить, что биткоину еще далеко до рекорда всех времен, так как в ноябре 2021 года его цена превысила $67 000. Прямо сейчас инвесторы покупают биткойны в надежде, что в ближайшие дни или даже часы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит первый в мире ETF на основе спотовой цены на биткоины. Каждый биткоин-ETF предназначен для того, чтобы дать возможность любому желающему инвестировать в «монеты», не имея их в своих кошельках.

В отличие от фьючерсных ETF, работающих в США, ETF на биткойны будут напрямую обеспечены криптовалютами в качестве базовых активов. Любой, у кого есть обычный брокерский счет, сможет инвестировать в биткоины. Это будет проще, чем создать учетную запись на криптовалютной бирже и криптовалютный кошелек на своем смартфоне. Инвестирование в самый популярный виртуальный актив станет более доступным для более широкого круга людей.

реклама





Заявки от фондов Ark Invest и 21shares ждут решения SEC первыми в очереди. Однако заинтересованных сторон больше — всего около десятка компаний, включая Grayscale, Black Rock и Fidelity. По октябрьским оценкам 2023 года, одобрение спотовых биткоин-ETF в США должно привлечь на рынок $24–50 млрд, что может стать причиной значительного роста цены «монеты».

Кроме того, приближается цикл халвинга биткоинов. Он состоится в апреле этого года. В прошлом сокращение вдвое приводило к дефициту предложения и серьезному росту цены криптовалюты как до, так и после этого события.

Ожидаемое одобрение спотовых биткойн-ETF побудило платформу финансовых услуг Matrixport прогнозировать, что цена первой в мире криптовалюты может достичь 50 000 долларов в этом месяце. «Прошлый год принес волатильные настроения на рынке криптовалют, но подача заявок на ETF важными компаниями по управлению активами изменила ситуацию. Институциональные инвесторы, пытаясь не упустить потенциальный рост, вселили на рынок много оптимизма», — написано в отчете Matrixport.

Между тем Марк Мобиус, известный управляющий фондами развивающихся рынков, прогнозирует, что цена биткоина вырастет до 60 000 долларов США до конца 2024 года. Это существенное изменение в его прогнозах, поскольку ранее он ожидал падения ниже $20 000.

реклама





Компания по добыче криптовалюты Bit Mining и исследовательская фирма CoinShares прогнозируют, что в этом году биткоин может достичь $75 000 и $83 000 соответственно, что означает, что он побьет свой исторический рекорд. Однако платформа криптовалютного кредитования Nexo и аналитики Standard Chartered в этом контексте упоминают сумму в 100 000 долларов.

Большой популярностью пользуются прогнозы аналитика CryptoCon BitTime, который несколько раз правильно предсказывал ценовые тенденции. По его мнению, в декабре следующего года цена биткоина может достичь потолка в $130 000. Автор прогноза имеет собственную теорию циклов биткоина и утверждает, что следующий великий пик самой популярной в мире криптовалюты произойдет в конце 2025 года.

Еще более смелые прогнозы делают такие управляющие фонды, как Sky Bridge Capital, Fundstrat и Morgan Creek. Их представители прогнозируют минимальную цену биткоина уже в этом году на уровне $150 000, особенно если SEC одобрит спотовый ETF на криптовалюту.

Только за 2023 год стоимость биткоина выросла почти в три раза. Его рыночная капитализация в настоящее время превышает 800 миллиардов долларов и помещает криптовалюту в ТОП-10 крупнейших активов в мире. В этом отношении биткоин превосходит Tesla Илона Маска и может сравняться с мета-платформами (Facebook). Однако она уступает Nvidia, крупному производителю полупроводников, капитализация которого составляет $1,2 трлн.

реклама





Последние данные показывают, что, несмотря на продолжающийся уже много месяцев бум, долгосрочные держатели биткоинов неохотно избавляются от «монет». Многие люди, купившие биткоины в конце 2020 года, сохраняют свои инвестиции, несмотря на впечатляющий рост цен. Биткоины, «не перемещенные» в течение 2–3 лет, теперь составляют 16% от общего предложения этой криптовалюты. Это демонстрирует способность долгосрочных держателей преодолевать искушение массово фиксировать прибыль.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данные Glassnode показывают, что на начало декабря прошлого года долгосрочные держатели контролировали 14,92 млн биткоинов, что составляло целых 76% от общего объема криптовалюты. Напротив, рост цены биткоина выше 40 000 долларов побудил многих краткосрочных (то есть менее терпеливых) держателей к получению прибыли, что привело к распродаже на сумму 4,5 миллиарда долларов.