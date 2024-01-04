Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году

В этой статье изложено самое важное про состояние биткоина на данный момент. Узнайте, что вообще происходит и почему все говорят про какой-то ETF BTC. Прогнозы на 2024 год.
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Одобрение спотовых биткоин-ETF должно привлечь на рынок $24-50 млрд, что может привести к значительному росту цены «монеты». Это сделает инвестирование в самый популярный виртуальный актив более доступным для широкого круга американцев. Ожидание знаменательного решения способствовало посленовогоднему всплеску рыночной стоимости биткоина.

реклама



В декабре биткойн оставался на высоких уровнях, а январь начался с цен, превышающих $45 000, что является лучшим результатом с апреля 2022 года. Подорожали и другие криптовалюты — Ethereum за неделю подорожал с $2200 почти до $2400.

Стоит напомнить, что биткоину еще далеко до рекорда всех времен, так как в ноябре 2021 года его цена превысила $67 000. Прямо сейчас инвесторы покупают биткойны в надежде, что в ближайшие дни или даже часы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит первый в мире ETF на основе спотовой цены на биткоины. Каждый биткоин-ETF предназначен для того, чтобы дать возможность любому желающему инвестировать в «монеты», не имея их в своих кошельках.

В отличие от фьючерсных ETF, работающих в США, ETF на биткойны будут напрямую обеспечены криптовалютами в качестве базовых активов. Любой, у кого есть обычный брокерский счет, сможет инвестировать в биткоины. Это будет проще, чем создать учетную запись на криптовалютной бирже и криптовалютный кошелек на своем смартфоне. Инвестирование в самый популярный виртуальный актив станет более доступным для более широкого круга людей.

реклама



Заявки от фондов Ark Invest и 21shares ждут решения SEC первыми в очереди. Однако заинтересованных сторон больше — всего около десятка компаний, включая Grayscale, Black Rock и Fidelity. По октябрьским оценкам 2023 года, одобрение спотовых биткоин-ETF в США должно привлечь на рынок $24–50 млрд, что может стать причиной значительного роста цены «монеты».

Кроме того, приближается цикл халвинга биткоинов. Он состоится в апреле этого года. В прошлом сокращение вдвое приводило к дефициту предложения и серьезному росту цены криптовалюты как до, так и после этого события.

Ожидаемое одобрение спотовых биткойн-ETF побудило платформу финансовых услуг Matrixport прогнозировать, что цена первой в мире криптовалюты может достичь 50 000 долларов в этом месяце. «Прошлый год принес волатильные настроения на рынке криптовалют, но подача заявок на ETF важными компаниями по управлению активами изменила ситуацию. Институциональные инвесторы, пытаясь не упустить потенциальный рост, вселили на рынок много оптимизма», — написано в отчете Matrixport.

Между тем Марк Мобиус, известный управляющий фондами развивающихся рынков, прогнозирует, что цена биткоина вырастет до 60 000 долларов США до конца 2024 года. Это существенное изменение в его прогнозах, поскольку ранее он ожидал падения ниже $20 000.

реклама



Компания по добыче криптовалюты Bit Mining и исследовательская фирма CoinShares прогнозируют, что в этом году биткоин может достичь $75 000 и $83 000 соответственно, что означает, что он побьет свой исторический рекорд. Однако платформа криптовалютного кредитования Nexo и аналитики Standard Chartered в этом контексте упоминают сумму в 100 000 долларов.

Большой популярностью пользуются прогнозы аналитика CryptoCon BitTime, который несколько раз правильно предсказывал ценовые тенденции. По его мнению, в декабре следующего года цена биткоина может достичь потолка в $130 000. Автор прогноза имеет собственную теорию циклов биткоина и утверждает, что следующий великий пик самой популярной в мире криптовалюты произойдет в конце 2025 года.

Еще более смелые прогнозы делают такие управляющие фонды, как Sky Bridge Capital, Fundstrat и Morgan Creek. Их представители прогнозируют минимальную цену биткоина уже в этом году на уровне $150 000, особенно если SEC одобрит спотовый ETF на криптовалюту.

Только за 2023 год стоимость биткоина выросла почти в три раза. Его рыночная капитализация в настоящее время превышает 800 миллиардов долларов и помещает криптовалюту в ТОП-10 крупнейших активов в мире. В этом отношении биткоин превосходит Tesla Илона Маска и может сравняться с мета-платформами (Facebook). Однако она уступает Nvidia, крупному производителю полупроводников, капитализация которого составляет $1,2 трлн.

реклама



Последние данные показывают, что, несмотря на продолжающийся уже много месяцев бум, долгосрочные держатели биткоинов неохотно избавляются от «монет». Многие люди, купившие биткоины в конце 2020 года, сохраняют свои инвестиции, несмотря на впечатляющий рост цен. Биткоины, «не перемещенные» в течение 2–3 лет, теперь составляют 16% от общего предложения этой криптовалюты. Это демонстрирует способность долгосрочных держателей преодолевать искушение массово фиксировать прибыль.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данные Glassnode показывают, что на начало декабря прошлого года долгосрочные держатели контролировали 14,92 млн биткоинов, что составляло целых 76% от общего объема криптовалюты. Напротив, рост цены биткоина выше 40 000 долларов побудил многих краткосрочных (то есть менее терпеливых) держателей к получению прибыли, что привело к распродаже на сумму 4,5 миллиарда долларов.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

биткоин инвестирование биткоин-etf подорожание биткоина спотовая цена
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
8
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
1
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
28
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
12
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Псье Миздюкович
01:38
Слабовато как-то. Вот если бы 57М...
Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 57 человек
Валерий Саватеев
01:32
Не знаю где вы нашли воздух который сможет охладить 250+Вт. Есть конечно такие(до250вт), но им надо работать в 100% нагрузке, а дальше что? - падение частот пойдёт. Стоит вода Arctic Cooling Liquid F...
Intel предположительно готовит к выходу Core i9-14900KS, автоматически разгоняющийся до 6,2 ГГц
Товарищ Ким
01:28
"В представлении официального Парижа, совершённый ВСУ акт — это «законная оборона» в рамках статьи 51 Устава Организации Объединённых Наций." Какие-то хранцузики двойственные. Сионистам получается н...
МИД Франции назвал удар ВСУ по Белгороду «законной обороной» Украины
Товарищ Ким
01:24
"которые испытали колоссальное национальное унижение в 1982 году," Это Британия была унижена, причём жестоко унижена. Скомная армия Аргентины, оказала достойное сопротивление унылым окупантам. А унич...
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
Kira625
01:08
Да, будет определённо интересно ;)
Демократы создали ту же ситуацию, что уже однажды привела к войне внутри США
Женька
00:58
Логика и здравый рассудок подсказывает, что реальная стоимость уничтоженного и потраченного не опубликована, и не будет опубликована. Равно как и реальная стоимость выпущенных ракет, т.к. журналисты-т...
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
Kira625
00:56
А конгрессе сказали: конечно, конечно, вот стену на границе с Мексикой достроим, разберемся с мигрантской политикой, депортируем тех, кто уже успел пробежать и сразу займёмся Украиной. В госдепе резко...
В Госдепе опровергли комментарии прессы об отказе США от поддержки Украины
NOFX
00:53
Да брешут они- у России же с их же слов все ракеты кончились ещё в 2022. Напридумывают тоже мне, фантазёры! :)
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
Шарманщик
00:52
Они сами себя не уважают.
В Киеве заявили, что не опасаются коллапса энергосистемы в случае возможных ударов ВС РФ
Шарманщик
00:51
Да и куй с ними, нацистами и поборниками ФША. Чем больше этих далбаебов подохнет, тем людям жить станет легче.
Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 57 человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем