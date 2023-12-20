Бесплатные игры, которые предлагает нам сегодня Steam. Возьмите их сейчас!

В Steam появились очередные бесплатные игры — предлагаем подборку из 6 игр разных жанров.

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Arcade Galaxy Builder – в сказочном мире устраиваются картинговые гонки, где участники могут проявить свои разнообразные навыки, включая суперпрыжки и мощные удары молнии. Arcade Galaxy Builder, вдохновленная классическими играми Rollercoaster Tycoon и Super Mario Kart, создает атмосферу незабываемого веселья. Основным элементом игры являются захватывающие соревнования с другими участниками.

Bugs N' Guns — это кооперативный шутер, где геймерам предстоит стать сотрудниками компании, занимающейся сбором мусора. Игра сочетает в себе несколько интересных механик, но особое внимание уделяется взаимодействию и тесной координации с партнером. Игра может воспроизводиться только по сети (на внешнем сервере или в локальной сети).

Garage Flipper: Prologue — это симулятор гаража и автомастерской, где геймера ждет роль реставратора. Строим свою собственную империю, выполняя заказы от клиентов. В данном случае, мы приступаем к прохождению пролога, который поможет нам освоить игровую механику. Полноценный релиз игры ожидается в первом квартале следующего года.

Taora: Beginning — игра на выживание предлагает нам исследовать открытый мир, который полон зомби, и бороться за выживание. Основной задачей является создание и развитие базы, а также сбор ресурсов и оборудования для обеспечения выживания. Игра обладает разнообразными механиками крафта, что разнообразит игру.

Rubber Royale: Holiday Prologue — игра, рассчитанная на восемь игроков. Сумасшедшие гонки, во время которых мы можем усложнять жизнь другим конкурентам, например, бросая в них предметы или толкая их в пропасть.

Chill Drive — по сути, сложно назвать игрой. Она представляет собой полноценный органайзер времени, который позволяет планировать различные мероприятия в жизни. В нем есть динамический фон, встроенный календарь и статистика, а также музыка, создающая успокаивающую атмосферу.

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