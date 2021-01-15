Первые кадры и подробности фильма по Mortal Kombat
Warner Bros. наконец-то поделилась подробностями и кадрами грядущей экранизации Mortal Kombat. Напомним, фильм снимает Саймон Маккуойд, до этого занимавшийся короткометражками, а продюсирует картину Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизе «Заклятие» и комикс-блокбастеру «Аквамен».
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Главным героем Mortal Kombat станет совершенно новый герой — его зовут Коул Янг. Именно Янг по сюжету отправится на турнир под названием Смертельная битва, где будет решаться судьба Земли. Там он встретит Соню, Кун Лао, Лю Канга, Кано, Скорпиона, Саб-Зиро, Джакса и многих других бойцов, отлично знакомых миллионам геймеров.
Режиссер фильма уверяет, что он с детства является огромным поклонником культовой серии файтингов. Маккуойд обещает воссоздать атмосферу игр, реализовать кучу классных фаталити и показать зрелищные бои с рейтингом R. В самое ближайшее время должен появиться первый трейлер фильма. Премьера Mortal Kombat состоится 16 апреля. В США фильм выйдет одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговой платформе HBO Max.
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Серию Mortal Kombat ранее уже экранизировали: в 1995 году вышел отлично принятый зрителями боевик «Смертельная битва» режиссера Пола У.С. Андерсона, собравший 120 миллионов долларов в прокате при бюджете в 20 миллионов.
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