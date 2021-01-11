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inXile Entertainment, которая в 2020 году отметилась мощной олдскульной пост-апокалиптической RPG Wastelands 3, сейчас работает сразу над несколькими проектами. Один из них, судя по всему, FPS с ролевыми элементами. По крайней мере, на это намекают вакансии студии: inXile требуется ведущий геймплейный инженер для создания уникальных функций в шутере от первого лица нового поколения. В свою очередь старшему геймплейному инженеру предстоит создать боевые способности, которые игроки будут использовать в экшене, а также интегрировать крутое оружие для вида от первого лица.

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Ранее Брайан Фарго подтвердил, что в следующих играх компании будет использоваться Unreal Engine 5. Важными особенностями движка являются технологии Lumen и Nanite. Lumen — универсальная система освещения, которая упрощает разработчикам создание реалистичных световых эффектов, а Nanite позволяет легко импортировать ассеты ранее недоступного уровня качества.

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Многие фанаты, к слову, надеются, что inXile Entertainment работает над новой игрой из культовой серии Fallout. Ведь и Bethesda, и inXile теперь принадлежат Microsoft. Возможно, Microsoft перераспределит часть франшиз между разными компаниями, чтобы максимально раскрыть их творческий потенциал. Так, над новыми частями Fallout может поработать как inXile, так и Obsidian Entertainme, которая также входит в состав Microsoft. Сотрудники обеих компаний в свое время работали над первыми частями Fallout. Тем более Bethesda в ближайшие годы безнадежно занята такими крупными проектами, как Starfield и The Elder Scrolls 6.

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