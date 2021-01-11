Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Wasteland 3 делают шутер от первого лица с ролевыми элементами

На это намекают вакансии компании Брайана Фарго
[ ] для раздела Блоги
+
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

inXile Entertainment, которая в 2020 году отметилась мощной олдскульной пост-апокалиптической RPG Wastelands 3, сейчас работает сразу над несколькими проектами. Один из них, судя по всему, FPS с ролевыми элементами. По крайней мере, на это намекают вакансии студии: inXile требуется ведущий геймплейный инженер для создания уникальных функций в шутере от первого лица нового поколения. В свою очередь старшему геймплейному инженеру предстоит создать боевые способности, которые игроки будут использовать в экшене, а также интегрировать крутое оружие для вида от первого лица. 

реклама

Ранее Брайан Фарго подтвердил, что в следующих играх компании будет использоваться Unreal Engine 5. Важными особенностями движка являются технологии Lumen и Nanite. Lumen — универсальная система освещения, которая упрощает разработчикам создание реалистичных световых эффектов, а Nanite позволяет легко импортировать ассеты ранее недоступного уровня качества.  

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Многие фанаты, к слову, надеются, что inXile Entertainment работает над новой игрой из культовой серии Fallout. Ведь и Bethesda, и inXile теперь принадлежат Microsoft. Возможно, Microsoft перераспределит часть франшиз между разными компаниями, чтобы максимально раскрыть их творческий потенциал. Так, над новыми частями Fallout может поработать как inXile, так и Obsidian Entertainme, которая также входит в состав Microsoft. Сотрудники обеих компаний в свое время работали над первыми частями Fallout. Тем более Bethesda в ближайшие годы безнадежно занята такими крупными проектами, как Starfield и The Elder Scrolls 6.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

inxile entertainment wasteland 3 fallout
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
18
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
9
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
20
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
73
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
43
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games Store: раздача игр продолжается
11
Redmi Note 9 Pro ощутимо подешевел - геймерский CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней экономией в 10%
15
Заработать на майнинге видеокартами сложно – оценка прибыльности фермы из 10 GeForce RTX 3060 Ti
83
WhatsApp с 8 февраля будет передавать всю информацию на все платформы Facebook
15
Названы сроки запуска обновления Windows 10 Sun Valley - радикальное изменение внешнего вида ОС
38
Илон Маск высмеял WhatsApp и предложил альтернативу
24
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
238
Видеокарты NVIDIA пропали из магазинов РФ – цены растут, а майнеры купили даже RTX 3090 за 180 тысяч
71
Представитель AMD сообщил, что температура процессоров Ryzen 5000 в районе 95°C является нормой
127
RTX 3060 Ti исчезли из магазинов РФ, а остатки RTX 3070 стоят на 70% дороже рекомендованных цен
100
Курс криптовалют значительно упал снизив рентабельность майнинга
52
Илон Маск решил продать всё ценности и недвижимость, планируя вложиться в марсианскую колонию
61
Фанаты Cyberpunk 2077 узнали, в какой позе спит главный герой игры
14
Cyberpunk 2077 лишилась звания самой популярной игры, уступив хиту 7-летней давности
7
Умные часы Xiaomi Mi Band 5 взорвались во время зарядки
9
NIO ET7: китайский конкурент Tesla Model S с запасом хода 1000 км и четырьмя чипами NVIDIA Orin
10
Ryzen 3700X начал дешеветь - самый сбалансированный 8-ядерник на рынке с праздничной скидкой 10%
58
Cyberpunk 2077 наконец-то сошла с верхней ступени пьедестала чарта продаж Steam
1
AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж
148
Xiaomi Mi 10T Pro продолжает дешеветь – флагманский CPU, 108 Мп камера и NFС со скидкой до 6 000р
+

Популярные статьи

Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600
35
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
56
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
11
Обзор клавиатуры из FixPrice, когда создание обзора обходится дороже обозреваемого предмета
13
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
18
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 667
18
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
+
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
2
Обзор бюджетной беспроводной мыши с Aliexpress
6

Сейчас обсуждают

Джанболатов Шамиль
18:22
На Али дешевле
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Джанболатов Шамиль
18:21
Тогда почему он все же срабатывает на любых материнках, если это уже использованные ключи
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
omoikane
18:20
Лол снова мантры про 720p :D аж смешно, там интел слился давно зен3. Еще какой нить дурачок глянет твой скрин, не посмотрит разрешение и уверует. Хотя 3700 можно и за 20 взять.
Ryzen 3700X начал дешеветь - самый сбалансированный 8-ядерник на рынке с праздничной скидкой 10%
Джанболатов Шамиль
18:20
С активаторами некоторыми игры и программы конфликтуют, и непонятно что там и куда этот активатор пересылает, и встраивает ли что-то свое в обновления Винды
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Джанболатов Шамиль
18:18
Мне кажется гораздо удобнее взять на Али, Эбей - все еще экзотика, и официально Россию вроде не обслуживает
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Джанболатов Шамиль
18:18
"Заметим, что поставить одну OEM-лицензию на два устройства не получится, т.к. она привязывается к аппаратному обеспечению. Кроме того, даже если после активации ключа происходит замена материнской пл...
Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
DOaG
18:16
Моя брать сие лето 2020 за 17500 в уишьмастерс. То есть мой шайтан-звонилка отрицательно дешеветь?
Redmi Note 9 Pro ощутимо подешевел - геймерский CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней экономией в 10%
Собакевич
18:15
На каком? На Божественном Интел? А какой самый Божественный - как у тебя? На холодном? На еще более горячем? Сам-то понял, что ляпнул?
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
ахахах
18:13
Курс криптовалют значительно упал снизив рентабельность майнинга
Denis Mironov
18:11
Года 3-4 назад Сбербанк уже извинялся за скупленные все карты. Посмотрим кто на этот раз признается. Майнеры тут не причём. Всякие облачные сервисы игровые открываются у нас по типу GFN. И у всяких ОЕ...
Видеокарты Nvidia RTX 3000 исчезли из продажи в России - остатки RTX 3090 стоят около 200 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем