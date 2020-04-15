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В тестовой базе Geekbench обнаружились конечные результаты проверки нового процессора Intel Core i9-10900F, который еще даже не анонсирован. Intel Core i9-10900F представляет собой 10-ти ядерный настольный процессор, который имеет теплопакет в 65 Вт и частоту 2,8 - 4,6 ГГц.

В тесте данный процессор проверялся в одноядерном и многоядерном режиме. И набрал баллов — 5747 и 29 363 соответственно. И тут мы можем заметить проявление слабого места в новых процессорах от Intel. Оказывается, новинка от AMD Ryzen 9 4900HS, мобильный 8-ми ядерный чип с потреблением 35 Вт, имеет результат в том же тесте 5372 и 30 230 баллов соответственно.

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Удивительно, что процессор, который имеет меньшее количество ядер и вообще менее производительный, вытягивает в тесте почти наравне с настольным чипом. Кстати, Ryzen 7 3800X и Core i9-9900K, десктопные чипы, могут набрать примерно 6000 и 35 000 "попугаев", что довольно-таки неплохо и настраивает на положительные эмоции по отношению к новинке.

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Возвращаясь к i9-10900F, хочется сказать, что такие показатели и характеристики вряд ли заинтересуют пользователей. Еще стоит упомянуть о том, что стоимость Intel Core i9-10900F будет более 400 долларов (около 30 000 рублей). Хотя, официальные цены в России скорее всего будут выше.

Так что даже интересно, много ли пользователей захотят взять себе такой процессор... Вы бы взяли?

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