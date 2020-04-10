Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Устройства в стиле "ретро": они не ограничиваются только плеерами с кассетами и консолями. Недавно сообщалось, что Biostar и Gigabyte сделали релиз своих новых материнских плат с процессорами, которые давно уже устарели. А совсем недавно ASUS выпустила в массы информацию о видеокарте GeForce GT 710 для пользователей, которые ориентируются на 2+ монитора.

Данную модель назвали необычно — GT710-4H-SL-2GD5. Длинное название, не правда ли? Выполнена данная модель в виде карты для одного слота, имеющая интерфейс PCI Express 2.0 x1, которая охлаждается очень примитивно— радиатором из алюминия.

реклама

Процессор, который отвечает за графическую часть, работает с частотой 954 МГц и имеет vRAM объёмом в 2 ГБ типа GDDR5. А также 64-х разрядную шину и 5 ГГц эффективную частоту. Почему только пассивное охлаждение? Потому что карта потребляет лишь 19 Вт, а это ну прям очень мало в наших реалиях.

Но! Она имеет целых 4 порта HDMI, которые способны работать на 3840 х 2160 разрешении с частотой 60 Гц. Но, к сожалению, только для единственного монитора. Если вы подключите 2 и более — частота упадет ровно в два раза, то есть до 30 Гц.

реклама

На данный момент цена не известна, можно лишь гадать и прикидывать, сколько данная видеокарта будет стоить.

Как вы думаете, кому потребуется такая карта? Нужна ли она вообще кому-то?