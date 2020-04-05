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Производитель из Южной Кореи SK Hynix весь в приготовлениях к старту полномасштабного производства оперативки (ОЗУ) формата DDR5. Начинать планируют в течение этого года, но пока что доподлинно неизвестно, когда же конкретно готовые платы будут выпущены на мировой рынок.

Заявляют, что DDR5 будет больше чем в 2 раза опережать своего предшественника DDR4 по пропускной способности, что играет большую роль для таких систем как ИИ и технологий Machine Learning. И одно немаловажное уточнение: новая оперативка будет более ёмкой и безопасной, чем DDR4.

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Отмечают, что DDR5 не обделят частотой, и ее минимум составит 3200 МГц, но производитель имеет планы стартовать аж с 4800 МГц и повысить её до 8400 МГц. А один кристалл DDR5, по плотности, будет минимум 8 Гбит и максимум 64 Гбит, что очень даже воодушевляет, ведь это в 4 раза больше, чем тот же показатель в DDR4.

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Еще информируют нас о том, что будет снижено рабочее напряжение. "Четверочка" использует 1.2 В, а вот "пятерка" будет работать на 1.1 В. Благодаря этому, новая оперативка будет выигрывать в экономичности и нагреве, имея улучшенные характеристики. И в конечном счете, мощность, которую она будет потреблять, снизится примерно на 20%.

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Под такое ОЗУ могут подойти новые процессоры 10-й серии от Intel: i9 / i7 / i5 с частотой 5GHz, про которые я писал в этой новости.

Но, есть ложка дёгтя в бочке мёда. Под такую оперативку должны быть подходящие процессоры и материнка, которые будут такое ОЗУ поддерживать. Поэтому ожидать продаж и использования такой памяти по всему миру стоит не раньше конца 2020 года, а скорее всего в 2021.