Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Многие ждали анонса PS5, слышали и читали много слухов насчет этой консоли, а так же самый душераздирающий вопрос был про обратную совместимость с PlayStation 4.

Теперь официально: подробности о Sony PlayStation 5 будут 18.03.2020 в 19:00 по МСК.

реклама

Неужели, это свершилось — они решились, спустя столько времени, поделиться с комьюнити подробностями о новой консоли Sony.

реклама

Презентовать консоль под "кодовым названием" PS 5 будет Марко Церни — главный архитектор консоли пятого поколения. Он поведает нам не только о консоли нового поколения, а и о том, как она повлияет на будущее игр. Анонс подробностей произойдет в формате видеопрезентации в блоге PlayStation, хотя с самого начала эту презентацию готовили для GDC, которую, к сожалению, отменили.

Интересный факт: анонс новой консоли от Sony произойдет всего лишь спустя пару дней после большого количества подробностей про Xbox Series X — новой консоли от Microsoft. Является ли это совпадением, как думаете?

реклама

Это даже интереснее, потому что Sony уж очень сильно должна нас удивить, поскольку обе консоли будут иметь похожие особенности — тот же SSD, аппаратная трассировка лучей и так далее. Но единственное разочарование для многих людей это то, что завтра не стоит ждать каких либо сведений о новых играх к данной консоли.