Видеокарты от NVIDIA, особенно геймерские, могут помочь ученым одолеть COVID-19
рекламаГеймерские ПК на базе видеокарты от NVIDIA, имеют возможность подсобить ученым одолеть коронавирус (COVID-19).
Компания NVIDIA обратилась за помощью к своим юзерам, они попросили ПК юзеров установить себе приложение под названием "Folding@home". С его помощью можно отдать на время вычислительные мощности своей видеокарты для расчета данных, которые касаются методов лечения от коронавируса. Суть приложения в том, что оно соединяет все подключенные ПК в единую, международную сеть, которая после подключения начинает вычислять задачи, нужные ученым.
рекламаВсе работает прозрачно, вы можете завершить выполнение программы в любое время, таким образом прекратив нагрузку на видеокарту и использовать ее далее по своему усмотрению.
Об этом NVIDIA заявила в своем Twitter:
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Первую стабильную версию Folding@home выпустили еще в 2013 году, в то время она устанавливалась на PS3. На этой неделе в программу были добавлены новые проекты и симуляции, связанные с борьбой против COVID-19. Решение этих задач может помочь ученым быстрее развить противодействие коронавирусу и, скорее всего, продвинет разработку эффективного лечения.
рекламаСуществует список задач по данному вирусу, которым в данный момент нужны большие объемы вычислительных мощностей. Все находятся на Reddit.
Давайте поможем ученым нашими мощностями. Ведь много людей имеют мощные, и не очень, видеокарты — помогите всему миру, помогите самим себе.
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