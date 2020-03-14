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Геймерские ПК на базе видеокарты от NVIDIA, имеют возможность подсобить ученым одолеть коронавирус (COVID-19).

Компания NVIDIA обратилась за помощью к своим юзерам, они попросили ПК юзеров установить себе приложение под названием "Folding@home". С его помощью можно отдать на время вычислительные мощности своей видеокарты для расчета данных, которые касаются методов лечения от коронавируса. Суть приложения в том, что оно соединяет все подключенные ПК в единую, международную сеть, которая после подключения начинает вычислять задачи, нужные ученым.

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Все работает прозрачно, вы можете завершить выполнение программы в любое время, таким образом прекратив нагрузку на видеокарту и использовать ее далее по своему усмотрению.

Об этом NVIDIA заявила в своем Twitter:

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Первую стабильную версию Folding@home выпустили еще в 2013 году, в то время она устанавливалась на PS3. На этой неделе в программу были добавлены новые проекты и симуляции, связанные с борьбой против COVID-19. Решение этих задач может помочь ученым быстрее развить противодействие коронавирусу и, скорее всего, продвинет разработку эффективного лечения.

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на Reddit. Существует список задач по данному вирусу, которым в данный момент нужны большие объемы вычислительных мощностей. Все находятся

Давайте поможем ученым нашими мощностями. Ведь много людей имеют мощные, и не очень, видеокарты — помогите всему миру, помогите самим себе.