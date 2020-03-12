Суточный онлайн после релиза Call of Duty: Warzone превысил 6 млн человек
рекламаСпустя сутки после релиза Call of Duty: Warzone, его онлайн составил больше чем 6 миллионов человек — это переплюнуло даже Apex Legends, который после выпуска за сутки набрал "всего" 2,5 миллиона человек.
рекламаУ Call of Duty: Warzone есть все шансы стать популярной и продержаться на первой строчке в формате самого быстрого набора онлайна из всех королевских битв. Но пока что, это звание все еще остается за Apex Legends:
- За 3-е суток Apex Legends набрали онлайн - 10 миллионов человек.
- За 1-ую неделю это число составило уже — 25 миллионов.
- За 1-ый месяц превысило — 50 миллионов.
Стоит заметить, что Warzone выпускают в формате условно-бесплатной и количество ее загрузок набирается более активно, чем Call of Duty Mobile. В которой онлайн, после первых суток после релиза, остановился на отметке "всего" 3 миллиона человек.
рекламаCall of Duty: Warzone является королевской битвой, которая рассчитана на 150 человек и действие происходит в мире Modern Warfare.
В игре доступа не только королевская битва, а и новый режим, под названием - "Добыча".
реклама"Добыча" представляет собой некую смесь между мультиплеером и королевской битвой: в ней игроки снова становятся живыми спустя 15 секунд после смерти, с полными настройками класса, и с возможностью воспользоваться наградами за серию убийств. А главным условием победы является условие — это счет, на котором должен быть 1 миллион долларов.
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