В Махачкале навсегда прекратил работу городской троллейбус. Главная причина — огромный долг муниципального предприятия, превышающий 265 миллионов рублей.

Махачкала вступит в 2026 год, лишившись одного из своих исторических символов и самого экологичного вида транспорта. На прошлой неделе в дагестанской столице навсегда остановились троллейбусы. Решение властей поставило точку в 52-летней истории, которая для многих горожан была не просто строкой в расписании, а частью повседневной жизни.

Формальная причина закрытия — экономическая несостоятельность муниципального предприятия. Глава администрации города Джамбулат Салавов подписал решение о ликвидации МУП «Махачкалинское троллейбусное управление». Цифры, озвученные властями, впечатляют, удручают и не оставляют альтернатив: накопленный долг предприятия превысил 265 миллионов рублей.

Проблемы назревали давно. Троллейбусное управление годами боролось с хроническим недофинансированием, которое вело к порочному кругу: нехватка средств на ремонт подвижного состава и контактной сети, частые отключения электроэнергии, вынужденные приостановки маршрутов, падение пассажиропотока и, как следствие, сокращение доходов. В последние месяцы в строю оставались лишь два маршрута — №5 и №6, чье движение было окончательно прекращено на днях. 19 декабря, в 11:00, состоялось последнее собрание коллектива. Сотрудники — водители, кондукторы, ремонтники, диспетчеры — подписали заявления об увольнении.

История махачкалинского троллейбуса началась в эпоху развитого социализма. Официальное открытие движения состоялось 13 февраля 1973 года, и это событие было знаковым для растущего города. Троллейбусная сеть быстро развивалась, став самой южной в РСФСР. На пике своего развития, в 80-е и начале 90-х годов, по 12 маршрутам города курсировали десятки машин, связывая центр с отдаленными районами.

Решение властей вызвало неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, сложно спорить с сухой арифметикой многомиллионных долгов. С другой — были ли исчерпаны все возможности для модернизации, поиска инвесторов или интеграции в новую модель электротранспорта. Теперь нагрузка пассажироперевозок ляжет целиком на автобусы и маршрутные такси, что может усугубить проблему пробок и загрязнения воздуха. Судьба освободившейся контактной сети и парка устаревших троллейбусов пока неизвестна.