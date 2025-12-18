В Иваново открылся первый за 30 лет крупный завод — компания «Профессионал» будет выпускать дорожно-строительную технику (погрузчики, экскаваторы и др.), разработанную с учётом российских условий.

Впервые за три десятилетия в городской черте Иваново появился крупный промышленный объект: на территории особой экономической зоны «Иваново» завершена первая очередь завода компании «Профессионал». Для региона, чье имя долго ассоциировалось с текстилем, это не просто стройка, а рубеж, после которого экономическая траектория может измениться.

Предприятие сфокусировано на дорожно-строительной технике — базе для модернизации инфраструктуры и городского благоустройства. Линейка охватывает пять ключевых направлений:

мини-погрузчики — компактные, маневренные, для плотной городской среды;

мини-экскаваторы на гусеницах — устойчивые на сложных грунтах;

фронтальные погрузчики — рабочие «универсалы» погрузочно-разгрузочных операций;

экскаваторы-погрузчики — функциональная связка «два в одном»;

гусеничные экскаваторы — техника для крупной землеразработки и карьеров. Такой набор закрывает спектр задач от дворовых территорий и коммунальной службы до серьезных стройплощадок и линейных объектов.

Модельный ряд разрабатывается внутри компании с прицелом на российскую специфику: температурные перепады, пыльные и влажные среды, требования к ремонтопригодности в полевых условиях. Инженеры и технологи проводят испытания опытных образцов, доводя узлы под серийный цикл и проверяя надежность на реальных сценариях эксплуатации.

А недавно был представлен мини-погрузчик ПМ‑1000. Это машина на стыке отраслей — она изначально спроектирована для мультисценарного применения, от сельского хозяйства до работ на стройплощадках.

Для Ивановской области новый завод — это диверсификация экономики и шаг за пределы традиционной отрасли. Появляются рабочие места для инженеров-конструкторов, технологов, сварщиков, сборщиков, операторов станков с ЧПУ, логистов и специалистов по продажам. Растет спрос на металлопрокат, комплектующие, транспорт и сервис — значит, подтягиваются смежники и локальные поставщики. Важен и фактор технологической независимости: регион получает предприятие, способное закрывать потребности в отечественной дорожно-строительной технике. Наконец, сам факт запуска такой площадки укрепляет статус ОЭЗ «Иваново» как точки притяжения инвестиций.

А первая очередь — это стартовая линия. По мере отладки процессов и спроса логично ожидать расширение модельного ряда, увеличение выпуска и проработку экспортных поставок в соседние рынки. И если предприятие удержит планку качества и темпов, машиностроение вполне может стать той самой новой опорой экономики Ивановской области в XXI веке.