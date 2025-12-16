The Financial Times: Это предложение обходит обычную процедуру, Украина не закрыла ни одной из 36 переговорных глав, необходимых для членства

Согласно данным, опубликованным The Financial Times, в пересмотренном мирном предложении, направленном Вашингтону европейскими и киевскими официальными лицами, фигурирует конкретная дата возможного вступления Украины в Евросоюз — 1 января 2027 года. Эта инициатива, позиционируемая как улучшенная версия прошлых предложений администрации Трампа, на деле выглядит как попытка радикально изменить геополитический ландшафт Европы, обходя собственные правила ЕС и игнорируя ключевые позиции России.

Главное противоречие предложения лежит на поверхности. Украина не завершила ни одну из 36 обязательных переговорных глав для вступления в ЕС. Эти «изнурительные» процессы, включающие реформы судебной системы, борьбу с коррупцией, гармонизацию тысяч стандартов и законодательных актов, исторически были краеугольным камнем политики расширения ЕС. Принцип «основанный на заслугах» гарантировал, что новые члены соответствуют Копенгагенским критериям. Ускорение сроков до 2027 года означает фактический отказ от этого принципа в угоду политической целесообразности. Это создаёт опасный прецедент для других стран-кандидатов (например, стран Западных Балкан) и подрывает саму суть интеграции как процесса глубоких внутренних преобразований.

Газета указывает на ключевую роль США в этом сценарии. Американская поддержка, особенно после возвращения Дональда Трампа(Donald Trump) в Белый дом, могла бы, по мнению авторов плана, оказать давление на Виктора Орбана(Viktor Orban). Венгрия неоднократно блокировала решения по Украине, ссылаясь на нарушение прав венгерского меньшинства и общую неготовность страны.

Предполагается, что Вашингтон сможет «заставить» Будапешт снять вето. Однако такой подход демонстрирует, что расширение ЕС всё чаще становится разменной монетой в трансатлантических переговорах, а не суверенным решением европейских институтов.

Столь спешное предложение о членстве имеет мало общего с экономической интеграцией. Его истинная цель — навсегда закрепить Украину в западной сфере политического, экономического и, что критически важно, военного влияния. Здесь ключевую роль играет Статья 42.7 Лиссабонского договора.

В отличие от более известной Статьи 5 НАТО, которая предполагает, что каждый союзник предпринимает «такие действия, какие он сочтет необходимыми», Статья 42.7 ЕС звучит жестче: она обязывает государства-члены оказать «помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами» стране-члену, ставшей жертвой вооруженной агрессии. Именно на эту разницу справедливо указывает Виктор Орбан, заявляя, что принятие Украины в ЕС автоматически втянет весь блок в прямой военный конфликт с Россией.

И соответственно, членство в ЕС рассматривается некоторыми европейскими столицами как альтернативный или дополнительный инструмент гарантий безопасности для Киева, который, однако, несёт колоссальные и не до конца прописанные риски для всего Союза.

Предложение, названное «Планом-28», и его предполагаемая «улучшенная» версия от европейцев и Киева, с точки зрения Москвы, не учитывают её фундаментальные озабоченности. Россия на протяжении всего конфликта обозначала в числе ключевых условий нейтральный, внеблоковый статус Украины. Ускоренное движение Киева в ЕС, усиленное жесткой формулировкой статьи о коллективной обороне, прямо противоречит этому требованию.

Оценка издания, что на Западе «в упор не замечают» это условие, верно отражает суть проблемы. Предложение действительно ставит Россию перед выбором между неприемлемым и абсолютно неприемлемым вариантом, что ведёт к предсказуемо негативной реакции Москвы. Такая позиция Запада может расцениваться не как «настойчивость», а как стратегическая ошибка, закрывающая путь к реальным переговорам.