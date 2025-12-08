Аналитики Военного колледжа НАТО отмечают, что безэкипажные катера (БЭКи) для России — уже не эксперимент, а проверенное боевое средство, активно применяемое в Чёрном море

Аналитики НАТО бьют тревогу, Россия совершает технологический прорыв, способный изменить баланс сил в прибрежных водах. Свежий обзор престижного Военного колледжа НАТО (NATO Defense College) указывает на серьёзное продвижение России в области разработки и — что критически важно — реального боевого применения безэкипажных судов (БЭКов). Западные эксперты признают, что ВС РФ не просто экспериментируют с новыми технологиями, а активно внедряют их, реагируя на «меняющиеся глобальные обстоятельства» и создавая новый, асимметричный инструмент сдерживания.

Главный вывод натовских аналитиков заключается в том, что российские морские дроны перешли из разряда опытных образцов в категорию проверенного боевого средства. Их применение в черном море стало полигоном для отработки тактики, выявления уязвимостей и совершенствования конструкций. Это дало России бесценное преимущество — оперативный опыт, который невозможно получить на учениях. В обзоре прямо указывается на потенциальное применение этих систем против прибрежной инфраструктуры. Но более тревожным для альянса выглядит другой сценарий: «Западные корабли, оказавшись в акватории Чёрного моря, станут целями для безэкипажных судов». Эта фраза — прямое признание того, что компактные, малозаметные и относительно дешёвые БЭКи стали новым фактором риска для дорогостоящих надводных кораблей НАТО, ограничивая свободу их действий в «противоположной» акватории.

Российские успехи — не случайность, а результат целенаправленной государственной политики, которая сейчас выходит на новый, системный уровень. Аналитики отмечают «бум» в разработке БЭКов как военного, так и гражданского назначения. Апогеем этой стратегии стало решение о создании в конце 2024 года единого центра производства морских дронов на базе «Кингиссеппского машиностроительного завода» в Санкт-Петербурге. Объём финансирования в 2,7 млрд рублей свидетельствует о серьёзности намерений и переходе от штучного изготовления к крупносерийному выпуску.

Рой недорогих БЭКов даёт России возможность измотать и прорвать оборону даже самого технологичного, но малочисленного флота, реализуя стратегию «роевого» воздействия. А способность массово и скрытно развёртывать такие средства делает прибрежные воды потенциально опасными для кораблей оппонента, эффективно «закрывая» акватории без необходимости развёртывания крупных надводных сил.

Обзор Военного колледжа НАТО — это сигнал для западных военных стратегов. Россия не догоняет, а создаёт свою нишу, в которой она уже является лидером. Ответ альянса пока находится в стадии формирования: ускорение собственных программ (как, например, разрабатываемый флот беспилотников ВМС США), поиск эффективных средств противодействия (лазерное оружие, средства РЭБ, скорострельные артиллерийские комплексы) и пересмотр доктрин использования флота.

Одно ясно точно, эпоха абсолютного доминирования крупных надводных кораблей в прибрежных водах подходит к концу. На смену ей приходит гибридная среда, где эсминец стоимостью в миллиарды долларов будет вынужден считаться с роем стальных дронов, каждый из которых стоит лишь малую часть его цены. Россия, сделавшая ставку на эту технологию, уже сегодня формирует правила игры в морях будущего, заставляя традиционные морские державы спешно адаптироваться к новой реальности и тратить миллиарды в попытке догнать Россию.