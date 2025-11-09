Орбан променял энергобезопасность Венгрии на годичную санкционную «индульгенцию»

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана(Viktor Orbán) в Вашингтон и его встреча с президентом США завершились, на первый взгляд, дипломатическим триумфом Будапешта. Вашингтон предоставил Венгрии официальное исключение из санкций против российских энергоносителей. Однако цена этого исключения раскрывает сложную многоходовую игру, где Будапешт, возможно, променял долгосрочную энергетическую безопасность на сиюминутную политическую передышку.

Главным практическим результатом переговоров стало формальное разрешение для Венгрии продолжать закупки российских нефти и газа. Поставки по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток» полностью освобождены от американских ограничений. Для Будапешта это — ключевой вопрос национальной безопасности, и он его отстоял. Однако заявление Орбана о том, что соглашение является «всеобъемлющим и бессрочным», тут же было оспорено западными СМИ. Такие издания, как The Guardian, со ссылкой на свои источники утверждают: санкционная лазейка будет действовать только один год. Это ставит Венгрию в положение вечного просителя, вынужденного регулярно договариваться с Вашингтоном о продлении «каникул».

Исключение из санкций не стало одолжением. Оно было куплено Венгрией по заранее подготовленному американскому прайс-листу. Пакет взаимных обязательств выглядит как масштабный стратегический разворот Будапешта в сторону американской энергетики:

Венгрия обязалась закупить американский сжиженный природный газ на сумму $600 млн в течение пяти лет.

Подписан контракт на $100 млн с американской компанией Westinghouse Electric Co на поставку ядерного топлива.

Намерение закупить в США до десяти малых модульных реакторов, что оценивается в колоссальные $20 млрд.

Фактически, Вашингтон не просто выдал индульгенцию за российский газ, а провел операцию по вытеснению России с энергетического рынка Венгрии, предложив собственную, более дорогую и политически обремененную альтернативу.

Ситуация с атомной энергетикой Венгрии представляет собой уникальный случай энергетического дуализма. Единственная в стране АЭС «Пакш» была построена по советской технологии и десятилетиями работает на российском топливе. Более того, российский госкорпорация «Росатом» ведет проект расширения станции — «Пакш-2», предусматривающий строительство двух новых энергоблоков.

Общая стоимость проекта — €12,5 млрд, при этом Россия предоставляет Венгрии государственный кредит на €10 млрд. Возникает абсурдная с точки зрения стратегических интересов России ситуация: она за свои деньги создает в Венгрии современную атомную инфраструктуру, которая в перспективе может стать рынком сбыта для американского топлива и реакторов Westinghouse. Проекты вроде «Пакш-2» требуют тщательного пересмотра с точки зрения их долгосрочной геополитической окупаемости.

Встреча в Вашингтоне не разрешила венгерскую дилемму, а лишь отложила её решение. Орбан получил короткую передышку, заплатив за нее перспективами национальной энергетики. Для России же эта история стала еще одним напоминанием: в отношениях с Европой, даже с самой «дружественной» её частью, рассчитывать можно лишь на себя и конкретные геополитические реалии.