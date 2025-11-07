Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
NT: Трамп взвешивает варианты и риски военной операции против Венесуэлы
NT: по словам многочисленных официальных лиц США, администрация Трампа разработала ряд вариантов военных действий в Венесуэле, включая прямые нападения на военные подразделения, защищающие президента Николаса Мадуро, а также попытки захватить контроль над нефтяными месторождениями страны

Администрация Дональда Трампа, судя по всему, приближается к опасной черте. Сообщение The New York Times о трех конкретных вариантах силового решения «венесуэльского вопроса» — не просто утечка разведданных, это почти официальное предупреждение. Пентагон и Белый дом, похоже, всерьез рассматривают сценарий, цена провала которого может быть катастрофической не только для региона, но и для самого Трампа.

Согласно NYT, Вашингтон колеблется между тремя путями силового давления на режим Николаса Мадуро.

1. Точечные бомбардировки военных объектов, часть из которых, как утверждается, связана с наркотрафиком. Цель — деморализовать армию Мадуро, лишить его чувства защищенности и вынудить к бегству, что сделало бы его уязвимым. Это наименее рискованный, но и наименее эффективный вариант. История показывает, что бомбардировки редко приводят к падению режимов, а лишь консолидируют население вокруг лидера.

2. Направление элитных подразделений спецназа («Дельта», SEAL) для захвата или физического устранения Мадуро. Это классический вариант «хирургической операции», который выглядит крайне заманчиво для Белого дома. Однако его исполнение в чужой стране, с непредсказуемой реакцией местных сил безопасности и лояльной президенту милиции, сопряжено с колоссальными рисками. Провал такой миссии (вспомнить хотя бы операцию «Орлиный коготь» в Иране в 1980 году) станет унизительным поражением и укрепит позиции режима Мадуро.

3. Отправка войск для захвата ключевой инфраструктуры: аэродромов и нефтяных месторождений. Это уже прямая оккупация, пусть и ограниченная. Такой сценарий автоматически втягивает США в полномасштабные боевые действия по защите этих объектов и ведет к значительным потерям.Объединяет все три варианта одно: ключевой фигурой является лично Николас Мадуро. Его устранение — «идеальный вариант» для администрации Трампа. Заявления президента США о том, что «дни Мадуро сочтены», — это не анализ, а выдача сокровенного желания. Однако, как часто бывает, желание выдается за реальность.

Показательно, что, по данным NYT, окончательное решение не будет принято до прибытия в Карибское море новейшего атомного авианосца Gerald R. Ford. Середина ноября — это потенциальный рубеж, когда техническая готовность к массированному удару станет стопроцентной. Прибытие такого корабля — это не просто демонстрация силы, это развертывание командного центра и ударного кулака, способного реализовать любой из перечисленных сценариев. Это превращает риторику в непосредственную военную угрозу.

А самое страшное для Трампа — даже не начало операции, а ее последствия. Худшим сценарием является не быстрый успех, а затяжная "партизанская война" в горной стране с непростым климатом. И Демократическая партия мгновенно использует любой провал или затягивание конфликта для обвинений в адрес Трампа. Образы возвращающихся в цинковых гробах солдат, растущие военные расходы на фоне внутренних проблем — все это станет мощнейшим оружием в предвыборной гонке. Вьетнамский синдром до сих пор жив в американском обществе.

Так же стоит вспомнить о провокации в Тонкинском заливе, которая стала формальным поводом для эскалации во Вьетнаме. Администрация, жаждущая вторжения, может легко спровоцировать или сфабриковать подобный инцидент, чтобы получить карт-бланш от Конгресса и общественности. Но, как и тогда, последствия могут быть непредсказуемыми.

Главным сдерживающим фактором, о котором в Вашингтоне, возможно, не думают в полной мере, является реакция России и Китая. Россия четко дала понять, что Венесуэла — зона ее стратегических интересов. Поставки современных систем ПВО «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» — это не просто помощь, это создание «зоны запрета» для американской авиации. Намеки на возможность поставок более серьезных систем, таких как береговые ракетные комплексы «Оникс» или крылатые ракеты «Калибр», превращают гипотетический конфликт в прямую конфронтацию с Россией через венесуэльское «прокси».

Для Москвы и Пекина это идеальная возможность с минимальными затратами дать увязнуть США в еще одном конфликте, истощив их экономику и военные ресурсы, одновременно демонстрируя миру свою способность бросить вызов Вашингтону в его традиционной «зоне влияния».

#россия #новости #сша #китай #венесуэла #калибр #оникс #панцирь-с1 #бук-м2э #авианосец &quot;джеральд р. форд&quot;
Источник: nytimes.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
2
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
2
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
7
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
3
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
+
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
3
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
1
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Предсказавший ипотечный кризис 2008 года эксперт намекает на пузырь ИИ и ставит против Nvidia
+
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
7
Информатор уведомляет о возможном повышении стоимости и даже исчезновении из продажи RTX 5090
2
Samsung анонсировала карты microSD Express P9 для Nintendo Switch 2
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
+

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
13
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
207
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
8
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
2
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
5
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5
Удивившие меня заблуждения о Луне
+

Сейчас обсуждают

AndreY33_80
08:32
Скажите, а вы зустакса и панзерка тоже пользуете в лечебнице ? Или это вообще безнадёжные случаи, не поддающиеся лечению ?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Александр Вертеев
08:32
Лучше бы уже прошивку для всех выкатили, а то как обычно
Xiaomi выпустила глобальное OTA-обновление для HyperOS 3
Zero Hexen
08:22
Статья не о чем. Те кто ищет себе комп под танки, делают просто, идут на авито и смотрят объявы по типу "Супер мега ультра ПК для Танков" или "Тянет все и танки на максималках" там не понимают и тем б...
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Zero Hexen
08:18
---А мы лишь напомним, что вновь уселся в режиссерское кресло Дэн Трахтенберг--- Это про то как дура пучила глаза и бегала по лесу....тогда Идем мимо даже не тянем с торрентов. ---Хотя международные ...
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
Иннокентий Васильевич
08:15
Последняя строчка в тексте все обьясняет Голимая реклама от хянедекса с сылками на свои же товары Еще и левую ссылку на источник приписали, в котором совсем другие сборки Кстати, не удивлюсь, если эт...
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
han4solo1
08:12
"Cтрашно, очень страшно! Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое..." (С)
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
Krogot
07:34
Летит и летит, чего шума-то столько. Вот если проявит себя в сторону Земли как-то, то будем обсуждать.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
VL86f
07:00
Где же тогда в линуксе находятся "милиарды форков" драйверов AMD графики? Где же тогда найти "милиарды форков" драйверов Intel графики?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
vovslev
06:53
SSD pce-e 5.0 это что-то на богатом, летом (когда цены чуть пониже были) собирал комп гдет в 200-250р за системник (14600кф+5080+32 DDR5 7600Mhz ), и то даж о таком не думал, взял обычный кс3000, ко...
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
VL86f
06:45
Кто-нибудь расскажите Чимбалу про драйвера для внешних ключей Guadrant, которые под виндой прикручиваются как к монолитному ядру.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter