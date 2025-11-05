Если документ вступит в силу, с 2026 года доля мигрантов в штате строительных компаний не должна будет превышать 50%

Ограничения планируется распространить на всю страну, но с исключениями. Новые нормы не затронут Москву, Удмуртию, Краснодарский и Красноярский края, Тульскую, Омскую, Новосибирскую и ряд других областей. Для некоторых регионов предусмотрены особые пороги. В Дагестане предельная доля иностранцев в стройотрасли будет снижена до 30%, тогда как в Камчатском крае, наоборот, установят повышенный лимит — до 80%. В Петербурге и Ленинградской области квоты заработают в полном масштабе. Отдельным пунктом вводится полный запрет на трудоустройство иностранных граждан в розничной торговле алкоголем, табачной продукцией и лекарствами. По оценке профессора Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной, в среднем по стране мигранты составляют 14–15% занятых в строительстве. В Северо-Западном округе показатель выше из-за масштабных жилищных проектов. Эксперт отмечает, что замещение иностранной рабочей силы россиянами потребует роста зарплат и улучшения условий труда, при этом разница в оплате сейчас составляет порядка 10–15% в пользу граждан РФ.

Для Петербурга, где стоимость «квадрата» и так высока, даже небольшой ценовой прирост может заметно отразиться на доступности жилья для семей со средним доходом. В качестве альтернативы эксперты предлагают ускорять внедрение технологий, уменьшающих зависимость от ручного труда, однако это потребует времени и инвестиций.

Параллельно с вводом квот усиливается контроль соблюдения миграционных правил. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за январь–июнь 2025 года составлено более 23,9 тыс. административных протоколов в отношении мигрантов, что на 109% выше показателя прошлого года. Количество нарушений правил въезда и пребывания более чем удвоилось. При этом выросли и легальные показатели: число разрешений на работу увеличилось на 76%, а патентов — на 10%.

В целом по стране за этот год выдача вида на жительство уменьшилась на 32%, а разрешений на временное проживание — на 31%. По данным Государственной думы, с 2024 года принято 21 федеральный закон, касающийся миграционной политики; ставка делается на снижение нелегальной занятости без резкого дефицита кадров.

Для Петербурга и Ленобласти новые квоты станут обязательными. Строительным компаниям предстоит корректировать кадровые стратегии, поднимать зарплаты и частично заменять иностранные бригады российскими специалистами. На рынке ожидаются умеренный рост цен на жильё и возможные точечные задержки по срокам отдельных проектов.