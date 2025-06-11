Эта сеть выдерживает нагрузки от поездов со скоростью до 400 км/ч, использует российские материалы и технологии. Проект реализуется на экспериментальном кольце ВНИИЖТ — крупнейшем центре испытаний железнодорожной техники.

В столице России проходят уникальные испытания контактной сети, предназначенной для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Эта инновационная конструкция, разработанная специалистами Нацпроектстроя, способна выдерживать значительные нагрузки от скоростных поездов, которые могут развивать скорость до 400 км/ч. При создании контактной сети использовались исключительно отечественные технологии и материалы.

Идея создания высокоскоростной магистрали между двумя мегаполисами зародилась ещё в советское время, однако различные проекты, разрабатываемые в 1990-х и позже, так и не обрели полноценную реализацию. Только сейчас это амбициозное начинание удалось вновь поставить на повестку дня. Ожидается, что первая в стране ВСМ будет запущена уже в 2028 году. Учитывая масштабы и уже начатые работы, практически нет сомнений в том, что проект будет успешно завершён. Если говорить о тестовой линии контактной сети, она была сооружена на экспериментальном кольце ВНИИЖТ, которое было основано в Щербинке ещё в 1930-х годах. Именно здесь на протяжении многих лет проводились масштабные исследования в области внедрения электротяги на переменном токе. В настоящее время ВНИИЖТ является одним из крупнейших испытательных центров, где осуществляется тестирование практически всех технических средств на железных дорогах. Уникальные возможности этого института позволяют проводить испытания с высокой точностью и в сжатые сроки.

Разработка, известная как «КС-400», является единственной в России, способной обеспечивать передачу электроэнергии поездам, движущимся со скоростью до 400 км/час. Для повышения токопроводимости сечение её контактного провода было увеличено до 150 мм (в то время как на обычных линиях это значение составляет всего 100 мм). Опоры этой сети установлены на специальные фундаменты, уходящие в землю на 6 метров, что обеспечивает их стабильность и защиту от вибраций. Такие сооружения рассчитаны на долгий срок службы, не менее 70 лет. До февраля 2026 года эксперты Нацпроектстроя планируют проводить испытания на устойчивость конструкции к резким температурным колебаниям и исследуют её надёжность в различных погодных условиях.

Напоминаем, что запуск высокоскоростной магистрали позволит существенно увеличить пассажиропоток: с 5 до 23 миллионов человек в год к началу следующего десятилетия. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти вдвое — до 2 часов 15 минут, обеспечивая удобство и скорость передвижения между городами.