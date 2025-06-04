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gotreksson
Reuters: Растущий госдолг становится все более серьезной проблемой для ведущих экономик мира
Сложности наблюдаются не только в Соединенных Штатах, но и среди всех стран G7.

В Соединенных Штатах ситуация остается традиционно напряженной: растущий уровень государственного долга сопровождается снижением кредитных рейтингов, что ослабляет доверие со стороны инвесторов. Ведущие финансисты, такие как глава JPMorgan, регулярно поднимают тревогу о рисках избыточных расходов, что лишь усиливает беспокойство на финансовых рынках.

Япония, в свою очередь, сталкивается с довольно специфическими трудностями: ее государственный долг превышает экономические показатели страны более чем в два раза, и в последние месяцы резко увеличилась доходность долгосрочных облигаций. Совсем недавно результаты аукциона в мае оказались худшими с 2012 года, и стоит отметить, что за последние три месяца цена 30-летних облигаций выросла быстрее, чем в США. Интерес к таким долговым инструментам снижается не только со стороны традиционных инвесторов, таких как пенсионные фонды, но и даже со стороны самого Банка Японии. Великобритания при этом демонстрирует уровень государственного долга около 100% от ВВП, но в отличие от других стран G7, она первой преодолела психологическую отметку в 5% по доходности своих государственных облигаций. Это создает дополнительное напряжение вокруг обещаний властей относительно сокращения расходов и налогов.

Во Франции премьер-министр Байру собирается вскоре представить четырехлетнюю программу по снижению бюджетного дефицита. Несмотря на это, экономика страны не может выйти на уровень, превышающий последствия пандемии, оставаясь в состоянии стагнации.

Италия, относящаяся к категории "относительно здоровых" должников, добилась сокращения своего бюджетного дефицита до 3,4% от ВВП в 2024 году по сравнению с 7,2% в прошлом году. Ожидается, что к 2026 году этот показатель снизится до 2,9%, однако до достижения финансового профицита стране все еще далеко.

Канада, в свою очередь, управляет долгом в размере около 110% от ВВП, что, безусловно, представляет собой серьезную финансовую нагрузку.

Германия пока удерживает уровень госдолга на уровне примерно 62%, однако эта ситуация весьма шаткая. Так называемый "долговой тормоз", защищающий страну от чрезмерных заимствований, испытывает постоянное давление со стороны сторонников увеличения расходов на вооружение для Украины, что делает Германию уязвимой с финансовой стороны.

Тем не менее, высокий государственный долг сам по себе не является проблемой, а скорее представляет собой замкнутую систему обратной связи. Чем больше долгов возникает у стран, компаний и частных лиц в валютах G7, особенно в долларах, тем больше контроля G7 получает над глобальной экономикой, используя управление процентными ставками и потоками денежных средств.

Однако эта модель начинает демонстрировать свои слабости: растущие долги представляют серьезную угрозу самой системе. Удерживать процентные ставки на низком уровне становится все сложнее, а высокие процентные ставки нанесут удар по государственным бюджетам. В США, Японии и Великобритании расходы на обслуживание долга достигли рекордных значений. Чем больше средств уходит на выполнение долговых обязательств, тем меньше остается для финансирования обороны и социальных программ.

Финансовая стабильность "Большой семерки" становится все более зависимой от остального мира, и они будут стремиться экспортировать свою нестабильность на развивающиеся рынки. Страны G7 будут всячески способствовать поддержанию спроса на свои валюты — доллар, евро и йену, используя для этого все доступные средства, включая финансовые войны и манипуляции на рынках. Более того, такие действия могут привести к возникновению региональных кризисов.

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#сша #экономика #германия #япония #франция #британия #кризис #италия #госдолг #стагнация
Источник: reuters.com
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