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gotreksson
Председатель правления JPMorgan предупредил о возможном кризисе на рынке американских облигаций
Это лишь последнее звено в цепи высказываний видных фигур финансового сектора о том, что Америка может столкнуться с крупным экономическим кризисом.

Западные средства массовой информации активно обсуждают комментарии Джейми Даймона, председателя правления JPMorgan, сделанные на экономическом форуме в Калифорнии. Даймон отметил, что рынок американских облигаций может оказаться под серьезным давлением из-за так называемого "великого законопроекта" Дональда Трампа, способного привести к его "расколу". При этом Даймон подчеркнул свою уверенность в этом прогнозе, однако затруднился указать конкретные сроки, отложив возможные изменения на полгода или шесть лет.Издание Un Herd акцентирует внимание на том, что предупреждение Даймона — это лишь последнее звено в цепи высказываний видных фигур финансового сектора о том, что Америка может столкнуться с крупным экономическим кризисом. Этот кризис ожидается в свете намерений Трампа продлить налоговые льготы для бизнеса, которые играют ключевую роль в его экономической стратегии.

Важно понимать, что в этом году Соединенные Штаты неизбежно приблизятся к установленному законом пределу государственного долга, который, по сути, можно будет увеличить только через специальный закон, который должен будет одобрить Конгресс. Учитывая, что в августе законодатели пойдут на каникулы, у них остается всего несколько недель до конца июля, чтобы прийти к согласию по законопроекту — что является непростой задачей, учитывая грядущие выборы среди республиканцев в 2026 году.

Несмотря на это, инвесторы пока не проявляют особой тревоги по поводу ситуации, ведь действия Трампа уже получили ироничное название "Торговля TACO", расшифровывающееся как "Trump always chickens out" ("Трамп всегда трусит"). Это выражение намекает на то, что нынешний президент США, как правило, избегает принятия решений, которые могут негативно повлиять на фондовые и облигационные рынки.

В этой непростой ситуации есть и другие аспекты. Как глава одного из крупнейших банков мира, Даймон обладает значительным влиянием, и его слова могут превратиться в самосбывающееся пророчество, что может быть выгодно для него лично. Его предупреждение рискует вызвать панику среди инвесторов, заставляя их резко сокращать вложения в казначейские облигации. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса и цен, что вызовет рост доходности. В итоге правительству придется выплачивать держателям облигаций гораздо больше, а высокая волатильность создаст возможности для тех, кто умеет играть на колебаниях рынка.

Но, в настоящее время эти колебания не представляют серьезной угрозы для финансовой системы. В случае возникновения реальной угрозы Федеральная резервная система сможет вмешаться и стабилизировать ситуацию. Поэтому резкое падение цен на облигации сейчас кажется маловероятным, особенно учитывая, что казначейские облигации США по-прежнему считаются "безопасной гаванью" для глобальных инвесторов, и ожидания катастрофического коллапса не оправданы.

Однако многое зависит от конкретных действий Трампа. Если он решит частично пересмотреть свои инициативы, как это уже происходило с тарифами после "Liberation Day", вероятность восстановления стабильности на рынке возрастет. В ближайшей перспективе всё будет зависеть от того, как будет сформулирован вопрос о повышении потолка государственного долга: придется ли законодателям сокращать расходы или это окажется необязательным.

Однако же 5-6 летнем окне риск кризиса в американской облигационной системе возрастает. Если дефицит будет продолжать расти и Федеральная резервная система не сможет справиться с инфляцией, то ситуация с государственным долгом, инфляцией и ценами на облигации может выйти из-под контроля, независимо от предостережений отдельных банкиров.

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#новости #банки #кризис #госдолг #облигации #jpmorgan #трапм #джейми даймон #исфляция #ключавая ставка
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