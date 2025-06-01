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gotreksson
Россия планирует восстановить железнодорожную ветку, разрушенную в годы ВОВ
Активно обсуждается проект восстановления маршрута Псков – Гдов – Сланцы, который может стать важной транспортной артерией для грузоперевозок, особенно в свете увеличения объёмов через порты Балтийского бассейна, такие как Усть-Луга.

Эта железная дорога была возведена еще в царские времена. Во время Великой Отечественной войны(ВОВ) её части были уничтожены, и вопросы о восстановлении поднимались не раз, однако все инициативы так и остались на бумаге. Более того, в предыдущем десятилетии забросили даже тот участок магистрали, который активно использовался в советский период и некоторое время после распада СССР — рельсы были просто демонтированы.

Что примечательно, до этого также рассматривался вопрос возрождения и электрификации всей линии, но результатом это не обернулось. На сегодняшний день тема восстановления дороги снова актуальна. Однако теперь речь идет о гораздо более крупном проекте — восстановлении маршрута Псков – Гдов – Сланцы. В мае 2025 года первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Юлия Михальская, заявила, что власти активно занимаются этой проблемой. Она добавила, что проект может быть реализован с привлечением частных инвестиций. Генеральный директор АО «Трансэнерком», Олег Шевцов, отметил, что этот проект стал особенно актуальным в свете увеличения объемов грузоперевозок через порты Балтийского бассейна. В 2024 году грузооборот составил около 259 миллионов тонн, отправляемых из России в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Важнейшим пунктом грузооборота в этом регионе стал порт Усть-Луга, специализирующийся на перевозке угля, зерна, нефтепродуктов и удобрений. Также ожидается, что эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Всё это требует не только модернизации портовой инфраструктуры, но и усовершенствования транспортно-логистических цепочек, ведущих к ним. Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, упоминал, что в реализации проекта будут участвовать как РЖД, так и частные инвесторы, хотя конкретные детали пока остаются неизвестными.

По мнению администрации Ленинградской области, железная дорога Псков – Гдов – Сланцы поможет создать юго-западный обход Санкт-Петербурга и организовать грузоперевозки напрямую в порт Усть-Луга. Но на данный момент эта инициатива всё еще обсуждается, хотя, учитывая актуальность вопроса, вероятность её реализации выглядит достаточно высокой.

Следует напомнить, что ранее эта линия была частью маршрута Псков – Гдов – Нарва, протяжённостью 200 километров. Строительство на этом направлении стало темой обсуждения в первой половине 1910-х годов. Официальный старт проекту был дан в 1915 году — условия Первой мировой войны вынудили приступить к работам несколько раньше планируемого срока. За возведение линии взялось Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, и параллельно с этим тянулась рокадная магистраль от Пскова до Полоцка.

Как отмечают в исторических документах, начало строительных работ было положено 15 сентября 1915 года, когда были организованы поставки основных строительных материалов. Продолжительность строительства составила пять месяцев. После соединения путей начались интенсивные работы по укладке балласта и доведению линии до состояния, позволяющего нормальное движение пассажирских поездов.

Первые пассажирские поезда до Нарвы отправились уже в апреле 1916 года, и вскоре было организовано регулярное пассажирское сообщение. Однако эта линия неожиданно оказалась разделенной границей после подписания Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией, результатом чего стало демонтаж железной дороги на участке Нарва – Сланцы. Впоследствии на месте, где проходила дорога, было создано Нарвское водохранилище.

В 1940 году ветка была продлена до станции Вейрман, но вскоре после этого все оказалось под контролем немцев, которые адаптировали её под европейскую колею. К сожалению, 115-километровый участок от Пскова до Гдова был разобран, а оставшиеся рельсы отправлены на переплавку в Германию. После ВОВ Гдов – Сланцы – Веймарн вернулась к ширине колеи 1524 мм. Вопрос восстановления разрушенного сегмента поднимался в советский период неоднократно, но по ряду причин проект так и не был реализован.

Пассажирские перевозки по направлению Гдов – Сланцы продолжались до 2013 года, после чего, как уже упоминалось, железная дорога фактически была заброшена. Однако сейчас намечено восстановить её на всем протяжённости от Пскова до станции Веймарн.

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#история #ссср #ржд #ленинградская область #российская империя #псков #усть-луга #гдов #полоцк #сланцы
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